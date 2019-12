Wer wird Sportler des Monats? Stimmen Sie jetzt für ihren Liebling ab

Der Motocrosser Paul Bloy vom AMC Biberach hat die SZ-Wahl zum Sportler des Monats Oktober gewonnen. Nun sucht die „Schwäbische Zeitung“ den Sportler des Monats November. Dafür stehen insgesamt fünf Vorschläge zur Wahl.

Die Abstimmung läuft von Freitag, 20. Dezember, 12 Uhr, bis Freitag, 27. Dezember, 12 Uhr. Wer die Wahl gewinnt, wird danach näher vorgestellt – in der „Schwäbischen Zeitung“ sowie auf Schwäbische.de.

Diese Sportler stehen für den November zur Wahl:

Petra Heldt: Die Moosburgerin holte sich den EM-Titel im Drag Race. Mit 354 Punkten sicherte sich die 49 Jahre alte Motorsportlerin diesen in der Rennklasse Pro ET. Für Heldt galt es auf einer rund 400 Meter langen Strecke möglichst genau eine selbst vorhergesagte Zeit zu fahren. Sie steuerte einen Chevrolet Camaro, Baujahr 1979 mit 600 PS und bis zu 6,2 Liter Hubraum.

Richard Oswald (TSV Riedlingen): Bereits zum dritten Mal sicherte er sich den Titel bei den Kreiswaldlaufmeisterschaften in Riedlingen. Beim Misselauf in den Mißmahlschen Anlagen siegte Oswald in 28:04,2 Minuten und verwies seinen Vereinskollegen Thorsten Banzhaf auf Rang zwei.

Simon Dobler (TG Biberach): Er zeigte bei den württembergischen Meisterschaften im Doppelminitrampolin-Turnen in Böckingen im Finale (AK 13-14) Sprünge mit den höchsten Schwierigkeiten des Tages und gewann verdient den Titel. Zudem qualifizierte er sich damit für die deutschen Meisterschaften in Hamburg im kommenden Jahr.

Nicole Miller (KSC Hattenburg): Ihr gelang mit den Verbandsliga-Keglerinnen des KSC Hattenburg in der ersten Runde des deutschen Pokals eine sehr große Überraschung. Der KSC bezwang den Zweitliga-Absteiger Hohnstädter SV. Miller erzielte dabei die Mannschaftsbestleistung mit 528 Kegeln.

Matthias Bendel (TG Biberach): Der TG-Schwimmer (Jahrgang 1996) holte sich zwei Titel bei den württembergischen Kurzbahnmeisterschaften in Neckarsulm. Bendel wurde Meister über 50 Meter (0:29,82 Minuten) und 200 Meter Brust (2:20,95). Über 100 Meter Brust wurde er knapp geschlagen und Vizemeister (1:04,08).