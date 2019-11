Wer wird Sportler des Monats? Stimmen Sie jetzt für ihren Favoriten ab

Nils Friedmann vom Schützenverein Birkenhard hat die Wahl zum SZ-Sportler des Monats September gewonnen. Nun sucht die „Schwäbische Zeitung“ den Sportler des Monats Oktober.

Dafür stehen insgesamt sechs Vorschläge zur Wahl. Die Abstimmung läuft von Donnerstag, 21. November, 12 Uhr, bis Donnerstag, 28. November, 12 Uhr. Wer die Wahl gewinnt, wird danach näher vorgestellt – in der „Schwäbischen Zeitung“ sowie auf Schwäbische.de.

Diese Sportler stehen für den Oktober zur Wahl:

Julia Stützenberger (SV Alberweiler): Sie machte mit einem Hattrick den 3:0-Derbysieg von Alberweilers B-Juniorinnen in der Fußball-Bundesliga Süd gegen den VfL Sindelfingen Ladies perfekt. Beim 9:0-Erfolg gegen den FV Löchgau gelangen Julia Stützenberger sogar vier Tore. Mit 15 Treffern führt sie aktuell mit großem Vorsprung die Torjägerinnenliste der Bundesliga Süd an.

Clive Brown (TG Biberach): Ihm gelang mit Platz vier beim Köln-Marathon eine sehr große Überraschung. Die männliche Altersklasse M45 gewann er dabei mit deutlichem Abstand. Clive Brown lief eine Topzeit von 2:33:32 Stunden.

Fabian Ragg (TSV Riedlingen): Einen fast makellosen Oktober hat der TSV in der Fußball-Bezirksliga Donau hingelegt. 13 Punkte aus fünf Spielen, 11:3 Tore, die Rothosen marschieren stetig in Richtung Landesliga. Wesentlichen Anteil daran hat Kapitän Fabian Ragg, den Trainer Hans Hermanutz nicht ohne Grund schon mal als seinen verlängerten Arm auf dem Spielfeld bezeichnete.

Paul Bloy (AMC Biberach): Der Motocrosser sicherte sich die baden-württembergische Meisterschaft in der 125-Kubikzentimeter-Klasse. Der 16-Jährige gewann bei allen seinen 16 Starts in der Serie. Beim Saisonfinale in Rudersberg siegte Paul Bloy im ersten kräftezehrenden Rennen auf der tief gewässerten Strecke unangefochten. Im zweiten Wertungslauf war es dann ein überlegener Start-Ziel-Sieg.

Celina Tremp (TG Biberach): Die 13-Jährige holte sich den Titel im 75-Meter-Sprint (W13) bei den Internationalen Bodensee-Leichtathletik-Nachwuchsmeisterschaften in Aulendorf. Nach einer überragenden Zeit von 10,49 Sekunden überquerte sie im Finale fast zwei Zehntel schneller als die Zweitplatzierte Caroline Maurer (TG Stockach) die Ziellinie.

Florian Koch: Der Instinktiv-Bogenschütze sicherte sich mit 275 Punkten die Goldmedaille in der Jugendklasse bei der DM im 3-D-Bogenschießen im niedersächsischen Delmenhorst. Damit schrieb er zugleich Vereinsgeschichte. Er holte den ersten deutschen Meistertitel für die Dettinger Schützenabteilung.