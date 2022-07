Kreistag wählt neuen Landrat: Ein Kandidat steht zur Wahl

Nach 16 Jahren endet zum 30. September die Ära von Heiko Schmid als Landrat des Landkreises Biberach. An diesem Dienstag nun wählt der Kreistag im großen Sitzungssaal des Landrats ab 15 Uhr in öffentlicher Sitzung seinen Nachfolger. Mit einem spannenden Wahlverlauf wie in den vergangenen Jahrzehnten ist diesmal allerdings nicht zu rechnen. Ein Rück- und Vorausblick.

Die beiden letzten Landratswahlen 2006 und 2014 waren jeweils an Spannung kaum zu überbieten. Jedes Mal ging es dabei in die maximal möglichen drei Wahlgänge. Am 30. Juni 2006 setzte sich Heiko Schmid in der Kandidatur um die Nachfolge des damaligen Landrats Peter Schneider gegen weitere drei Bewerber durch, die den Landratssessel im Visier hatten. 30:28 Stimmen lautete am Ende das Ergebnis zwischen dem parteilosen Schmid und dem verbliebenen CDU-Herausforderer Otto Sälzle.

Für die CDU damals ein herber Schlag: Musste sie doch nach Jahrzehnten den Landratsposten im CDU-geprägten Landkreis abgeben, weil eine knappe Kreistagsmehrheit sich gegen die CDU und auf den dynamischen, parteilosen Bürgermeister aus Pfullendorf eingeschworen hatte.

Drei Wahlgänge auch 2014

Gänzlich anders sah die Ausgangslage für Heiko Schmid am 11. Juli 2014 aus. Die Privatisierung der Kreiskliniken, die vor allem in Laupheim und Riedlingen für enormen Unmut und Kritik gesorgt hatte, lag erst wenige Jahre zurück und die CDU witterte die Chance, den Landratsposten zurückzugewinnen. Matthias Frankenberg, Erster Landesbeamter des Zollernalbkreises, war der Auserwählte, der dies bewerkstelligen sollte.

Und auch einige derjenigen, die es bisher mit Schmid hielten, schienen gewillt, dem amtierenden Landrat zumindest einen Denkzettel verpassen zu wollen. Auch diesmal benötigte es die volle Distanz von drei Wahlgängen, ehe Schmid sich knapp mit 31:27 Stimmen gegen den Herausforderer durchsetzte, der im zweiten Wahlgang sogar hauchdünn die Nase vorn gehabt hatte.

Mit einem solchen Wahlkrimi ist an diesem Dienstag nicht zu rechnen. Noch vor der offiziellen Ausschreibung des Landratspostens hat der Schemmerhofer Bürgermeister und bisherige Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler (FW) im Kreistag, Mario Glaser (43), bereits kurz vor Weihnachten 2021 seinen Hut in den Ring geworfen. Heiko Schmid hatte wenige Tage zuvor erklärt, nicht mehr für eine dritte Amtsperiode zur Verfügung zu stehen.

Glaser wagt sich früh aus der Deckung

Glaser hatte sich im Vorfeld bereits der Unterstützung der beiden großen Fraktionen CDU und FW im Kreistag versichert, so dass im Frühjahr kein weiterer ernstzunehmender Bewerber mehr ins Rennen ging. In der Folge gab es auch aus den anderen Fraktionen mehr oder weniger klare Aussagen, die Kandidatur Glasers unterstützen zu wollen.

Das Innenministerium machte in der Folge den Weg frei, indem es erklärte, einer Wahl mit Glaser als einzigem Bewerber zuzustimmen und die Stelle des Landrats nicht nochmals ausschreiben zu lassen. Für Glaser wäre die Wahl die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte, denn der Jurist war ab 2008 bereits in der Biberacher Kreisverwaltung tätig, zuletzt als Dezernent für Personal und Kommunales. Inzwischen ist er seit zehn Jahren Bürgermeister von Schemmerhofen

In der heutigen Sitzung des Kreistags hat Glaser maximal 20 Minuten Zeit, sich den Kreisräten vorzustellen, anschließend gibt es zehn Minuten für Fragen der Kreisräte. Anschließend werden die Kreisräte namentlich in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen, um in einer Wahlkabine jeweils geheim ihre Stimme abzugeben. Im ersten Wahlgang braucht es die absolute Mehrheit (50 Prozent plus x) der Stimmen, um gewählt zu werden. Dies wäre auch in einem zweiten Wahlgang die geltende Regel, erst in einem dritten Wahlgang würde die einfache Mehrheit ausreichen. Nach der Wahl wird Landrat Heiko Schmid, der die Sitzung leitet, das Ergebnis bekanntgeben.

Sitzung wird live gestreamt

Dass Glaser bereits im ersten Wahlgang gewählt wird, gilt als sehr wahrscheinlich. Spannend dürfte allenfalls werden, wie viele der Kreisräte sich tatsächlich an das von den Fraktionsvorsitzenden ausgegebene Bekenntnis zu Glaser halten. Die offizielle Verabschiedungsfeier von Landrat Heiko Schmid findet am 29. September in Ochsenhausen statt, der Nachfolger tritt sein Amt am 1. Oktober an.

Die Sitzung des Kreistags wird per Livestream auf der Homepage des Landkreises Biberach www.biberach.de übertragen. Der Livestream ist zusätzlich im Foyer des Landratsamts zu sehen.