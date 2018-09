Wer will in die Jubiläums-Publikumsjury?

Von Lindauer Zeitung

„Meine Mannschaft hat heute eine überragende Leistung beim Verbandsligaabsteiger SV Granheim gezeigt. Nicht nur, dass sie zweimal einen Rückstand, der praktisch aus dem Nichts kam, ausgleichen konnte. Auch, was sie in spielerischer Hinsicht zeigte, hat mich überzeugt. Dass es nicht zum Sieg reichte, lag an der mangelnden Chancenverwertung“, befand Achim Schnober nach dem 2:2-Unentschieden der Landesliga-Fußballerinnen der Spielvereinigung Lindau.

Auf dem sehr großen Sportplatz in Ehingen entwickelte sich am Sonntag ein sehr ...