Wer will fleißige Handwerker sehen

In verschiedene Berufe reinschnuppern, vielleicht auch mal eine Malerrolle oder einen Lötkolben in die Hand nehmen oder sogar mit einer Gestellsäge arbeiten (natürlich unter Aufsicht) – das war am 7. und 8. Dezember an der Karl-Arnold-Schule möglich. Nach dem Einführungstag am 18. Oktober hatten die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen der Werkrealschulen Bad Wurzach, Bad Schussenried und Ummendorf die Gelegenheit, neben dem theoretischen nun auch den praktischen Einblick in die verschiedenen Ausbildungsberufe zu bekommen, die an der gewerblichen Schule angeboten werden. Vorab konnten sich die Schülerinnen und Schüler über die Berufe informieren und im Oktober wählen, was sie während der zwei Tage ausprobieren wollten.

In Gruppen von vier bis zwölf Schülerinnen und Schülern ging es dann in die Werkstätten, um in insgesamt zehn verschiedene Ausbildungsberufe reinzuschnuppern. Eine Gruppe hatte sich zum Beispiel für den Beruf Maler entschieden. Die Mädchen und Jungen hörten Werkstattlehrer Oliver Mohnen aufmerksam zu, während er ihnen den Beruf des Malers vorstellte, das dazugehörige Werkzeug und die nötigen Fähigkeiten, die man mitbringen sollte, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet. Die kleine Gruppengröße schaffte ein familiäres Umfeld, sodass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance hatten, sich vorzustellen und offen Fragen zu stellen. Viele der Anwesenden hatten bereits Anknüpfungspunkte mit dem Beruf, den sie sich ausgesucht hatten, wie zum Beispiel eine große Schwester oder einen Bruder mit dem ähnlichen Beruf, andere wiederum kamen völlig unvoreingenommen zu den Praxistagen und wollten einfach einmal Einblick in das jeweilige Berufsfeld gewinnen. Mit Farbrollen, Schleifpapier und der nötigen Motivation ausgestattet gingen die Schülerinnen und Schüler in der Malerwerkstatt nach der kurzen Einführung ans Werk, wo sie am Ende des Tages einen Drachen mit verschiedenen Auftragungstechniken gestalten würden.