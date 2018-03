Wer will beim 30. Musikfrühling auftreten?

Der Biberacher Musikfrühling erlebt am Samstag, 5. Mai, seine 30. Auflage. Bands, Sänger, Kapellen und Tanzgruppen, die dabei auftreten möchten, können sich bis 30. März bei der Werbegemeinschaft Biberach anmelden. Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich die Biberacher Altstadt am 5. Mai wieder zu Oberschwabens größter Open-Air-Bühne. Bis zu 10 000 Besucher werden nach Schätzungen des Veranstalters an diesem Tag durch die Straßen und Gassen bummeln. An rund 15 Standorten wird Musik, Tanz und Unterhaltung geboten. Die Anmeldeformulare zum Download gibt es unter: www.typisch-biberach.de