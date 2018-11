Wer Strom tankt, soll künftig zahlen

Die gute Nachricht für Besitzer von Elektroautos: Der Bauausschuss des Biberacher Gemeinderats stellt 25 000 Euro für den Bau von vier neuen Ladesäulen in Biberacher Wohngebieten bereit. Die Schlechte: Er hat auch beschlossen, dass das Aufladen künftig etwas kosten soll – und zwar an allen städtischen Stromtankstellen.

Elektromobilität werde ein Antriebssystem der Zukunft sein, so Baubürgermeister Christian Kuhlmann. Die Stadt sei deshalb bestrebt, die Ladeinfrastuktur dafür zu schaffen. Gemeinsam mit den Stadtwerken sollen deshalb vier öffentliche 22 kW-Ladestationen in den Wohngebieten Talfeld (Otto-Schlecht-Straße), Fünf Linden, Mittelberg (Amriswilstraße) und Weißes Bild (Hochvogelstraße) aufgebaut werden. Sie richten sich vor allem an Bewohner von Geschosswohnungen, die keine Lademöglichkeit für ein E-Auto in der eigene n Garage haben. Pro Ladestation gibt es einen Bundeszuschuss von bis zu 2500 Euro, die Stadt gibt 25 000 Euro dazu.

Das Aufladen eines E-Autos an den städtischen Säulen solle zunächst aber nicht kostenpflichtig sein. Der Abrechnungsmodus und die dafür notwendige Technik seien aber so aufwendig, dass sich das momentan noch nicht lohne, sagt Kuhlmann.

Genau dieser Punkt sorgte aber für Unmut im Ausschuss. Alle Fraktionen sprachen sich grundsätzlich für das Aufstellen der neuen Stromtankstellen aus. „Das kostenlose Aufladen halten wir jedoch für den falschen Weg“, sagte CDU-Stadtrat Friedrich Kolesch. An einer 22 kW-Säule komme dabei eine ordentliche Summe zusammen. „Deshalb soll der Nutzer auch was dafür bezahlen. Wenn wir jetzt kostenlos einsteigen, ist der Protest nachher groß, wenn wir plötzlich Geld verlangen“, so Kolesch. Im Übrigen sei das Thema auch eine soziale Frage.

Dem schloss sich Ulrich Heinkele (Freie Wähler) an: „Wir sollten nicht Leute subventionieren, die sich ein E-Auto leisten können.“ Die Investition der Stadt in die Ladesäulen solle sich über die Zeit auch rentieren.

Silvia Sonntag (Grüne) wollte wissen, wie lange so ein Aufladevorgang dauere und was der Strom dafür in etwa koste. Das hänge von der Größe der Autobatterie ab, antwortete Kuhlmann: „Aber bei einem Kleinwagen sind das etwa zwei bis drei Stunden und Stromkosten von fünf bis zehn Euro.“

„Frage der Gerechtigkeit“

Er versuchte die Stadträte trotzdem zu überzeugen, es aus technischen Gründen zunächst beim kostenlosen Aufladen zu belassen, allerdings ohne Erfolg. „Es gibt bundesweit funktionierende Modelle, die wir in Biberach sofort einführen können“, so Kolesch. Es gehe lediglich, um den guten Willen, es auch zu tun. Dies sei auch ein guter Zeitpunkt, um auch die weiteren, bislang kostenlosen städtischen Ladesäulen, zum Beispiel in Tiefgaragen und Parkhäusern, kostenpflichtig zu machen. „Hier geht es insgesamt um eine Frage der Gerechtigkeit“, so Kolesch.

Der Bauausschuss stimmte den neuen Ladesäulen einstimmig zu – mit dem Zusatz, dass vom ersten Tag an für deren Nutzung bezahlt werden muss.

