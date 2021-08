Wer hilft bei Starkregen und Hochwasser?

Der Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) lädt am Freitag, 20. August, zum Austausch mit dem THW-Landesbeauftragten Dietmar Löffler ein. Der Online-Talk in der Reihe „Biberacher Gespräche" geht von 18 bis 19 Uhr.

Starkregen, Hochwasser, Schneemassen, Stromausfälle und gesundheitliche Notlagen – der Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen wird brisanter und immer wichtiger. Hier ist – neben den Feuerwehren und dem Deutschen Roten Kreuz – vor allem das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz. Eines der vom Bundestag beschlossenen vier THW-Logistikzentren zur Krisenvorsorge wird auf Initiative von Gerster im Kreis Biberach entstehen. „Zum Glück verfügen wir in Deutschland über viele Haupt- und Ehrenamtliche, die in verschiedenen Organisationen und Behörden mit viel Know-how, Gerätschaft und Engagement in der Not helfen“, so Gerster. „Auch mein Talk-Gast war im Einsatzzentrum am Nürburgring in Rheinland-Pfalz in verantwortlicher Funktion im Einsatz.“ Bei den jüngsten Hochwasserlagen in Oberschwaben war das THW, eine Bundesbehörde mit deutschlandweit rund 80 000 ehrenamtlichen Einsatzkräften, zur Stelle.