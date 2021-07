Wer hatte grün, wer nicht?

Wie es zu einem Auffahrunfall kam, gibt der Polizei Rätsel auf. Jetzt sucht sie Zeugen.

Zu dem Unfall kam es am Samstagabend in Biberach. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Gegen 20.50 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem BMW X1 den Bismarckring und wollte an der Kreuzung Ehinger Straße/Schwanenstraße nach links in die Schwanenstraße abbiegen. Das berichtet die Polizei. Dabei missachtete der Mann den Vorrang eines entgegenkommenden 25-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer gaben an, zum Unfallzeitpunkt bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein.