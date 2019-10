Wer hatte Grün?

Zwei Autofahrer haben such bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Biberach Verletzungen zugezogen. Nun ermittelt die Polizei, welcher Fahrer Grün hatte.

Gegen 14.15 Uhr war ein Audi in der Bahnhofstraße unterwegs und überquerte an der Ampelkreuzung den Bismarckring. Dort stieß er mit einem Nissan zusammen, der in Richtung Zeppelinring unterwegs zusammen. Die Audifahrerin und der Nissanfahrer trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Krankenwagen brachten die 57-Jährige und den 54-Jährigen in eine Klinik.

Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppwagen geborgen. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 40.000 Euro.

Die Biberacher Polizei, Telefon 07351/4470, ermittelt nun die Unfallursache. Dabei untersucht sie insbesondere, wessen Ampel Grün gezeigt hatte.