Wenn’s Christkind kommt in Biberach

Dem Biberacher Christkindle und dem Pastorale war die diesjährige Weihnachtssoirée des Dramatischen Vereins (Dram) am Sonntagabend in der Stadthalle gewidmet. Edeltraud Garlin hatte die Gesamtleitung inne und trug zahlreiche Geschichten um das Thema Christkindle-Ralau und Weihnachten zusammen, die von den Mitgliedern des Dram überzeugend und fesselnd vorgetragen und in kleinen Szenen dargestellt wurden.

Fünf Mitglieder des Musikvereins Ringschnait unter der Leitung von Christoph Schlanser umrahmten mit weihnachtlichen Weisen die vorgetragenen Texte und Geschichten.

Der vollbesetzte Theatersaal war prächtig geschmückt (Dekoration: Ruth Schmid und Natalie Muhsau mit Team) und durch die wunderschönen Bilder von Petra Articus vom tiefverschneiten Biberach bereichert. Zusätzlich animiert und bearbeitet wurden die Bilder von Hermann Maier. So kamen schon beim Betreten des Saales weihnachtliche Gefühle auf.

Der Vorsitzende Manfred Buck begrüßte die vielen Zuhörer.

Der Biberacher Brauch des Christkindle-Ralau, erfuhren die Zuhörer in einer kurzen Historie, geht bereits auf das Jahr 1820 zurück. Was zunächst nur für ein paar Kinder gedacht war, lockte immer mehr Menschen an, bis schließlich das ganze Zeremoniell im Spitalhof abgehalten wurde, und dann, Anfang der 1960er Jahre, auf den Marktplatz verlegt wurde.

Genauso stolz wie auf diesen Brauch ist Biberach auf sein Pastorale, die Hymne eines Unbekannten. Nein, es war nicht W.A. Mozart oder sein Vater Leopold, auch nicht J.H. Knecht.

Die Mitglieder des Musikverein Ringschnait spielten das Pastorale und die Weihnachtslieder klangschön und gekonnt im vier-fünf-stimmigen Blechbläsersatz oder mit Klavierbegleitung vor. Neben dem Pastorale kamen fast alle gängigen Weihnachtslieder zu Gehör, die in harmonisch interessanten Sätzen und kleinen Variationen abwechslungsreich vorgetragen wurden.

Der Mythos des Christkindle-Ralau wurde im Text und der Darstellung eines 13/14-jährigen Schülers aber auch relativiert und entmythologisiert: Der hellerleuchtete Kometenschweif war aus näherer Bertachtung nur ein Stück Holz, an dessen Ende eine Osram-Lampe brannte und das Bild hing an einem rostigen Nagel. „Mit 13 Jahren steht man über den Dingen“.

Eine zentrale Geschichte war das wunderschöne und versöhnliche Rührstück „Wenn’s Christkind kommt nach Biberach“, „zwei wahre Geschichten aufgeschrieben und in Szene gesetzt von Edeltraud Garlin“.

Die Biberacher Mama Eva wartet lange auf ihre in Berlin lebende Tochter Silke, die sie dann, sehr spät, doch noch am Heiligen Abend auf dem Marktplatz in die Arme schließen kann.

Ein Zeitarbeiter aus Sachsen logiert mit seinem Bautrupp in einem Container in der Nähe Biberachs. Durch einen zufälligen Hinweis kommt er auf den Biberacher Marktplatz, wo er das Zeremoniell und die vielen fröhlichen und singenden Menschen erlebt. Zudem wird er noch von einer Familie eingeladen, den Heiligen Abend zusammen zu verbringen. Dabei erlebt er, wie das letzte Stück des Abends, nämlich das Lukas-Evangelium auf schwäbisch „Wia onser Heiland uff’d Welt komme isch „ vorgelesen wurde. Applaus würdigte das große und stimmungsvolle Gemeinschaftswerk des Dram.