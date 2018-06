„Wenn Kandidatur, dann für CDU, Freie Wähler oder FDP“

Ein Zehn-Punkte-Programm für sein erstes Jahr als Biberacher Oberbürgermeister hat Norbert Zeidler am Montag bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Dabei nahm das neue Stadtoberhaupt aber auch Stellung zu weiteren Themen.

Schützenfest: Vor dem Fest 2013 wolle er keine Diskussion wie vor dem Schützenfest 2012. „Und wir werden sie auch nicht bekommen“, sagt Zeidler. Das Konzept, das im vorigen Jahr auf den Weg gebracht worden sei, sei gut. Es gebe den einen oder anderen Punkt, den man noch optimieren könne. Mir der Schützendirektion habe er noch nicht gesprochen. „Ich denke aber, dass sie ein Interesse haben wird, mit mir ins Gespräch zu kommen. Sie ist eine der wichtigsten Institutionen in dieser Stadt.“

Interkommunales Gewerbegebiet: Will Biberach künftig größere Gewerbeflächen ausweisen, ist auf die Kooperation mit den Nachbargemeinden angewiesen. Deshalb will Zeidler in diesem Jahr Gespräche mit den betreffenden Bürgermeistern führen. Ob dann die Pläne für ein interkommunales Gewerbegebiet im Rißtal bei Äpfingen wieder auf den Tisch kommen, lässt der OB noch offen. „Wir sind gut beraten, bei diesem Thema nicht nur ein Konzept zu verfolgen“, sagt Zeidler. Er sehe seinen Amtsantritt als Neubeginn für die Stadt, deshalb könne man auch das Thema interkommunales Gewerbegebiet neu denken.

Filmfestspiele: Hier schlugen die Wellen zwischen Stadt und Filmfestverein zuletzt etwas hoch, weil noch unklar ist, wie das städtische Engagement bei den Filmfestspielen ab 2014 aussieht. „Ich habe in der ganzen Debatte bewusst bisher keine Aktivitäten unternommen“, sagt Zeidler, der qua Amt im Vorstand des Filmfestvereins ist. Er müsse sich mit dem Thema erst befassen. „Wichtig ist, zu wissen, was der Filmfestverein möchte, um dann zu erörtern, wie weit die Stadt da mitgehen kann.“

Kandidatur für den Kreistag: Noch hat sich Zeidler nicht definitiv geäußert, ob er 2014 für den Kreistag kandidieren wird. „Wenn ich es tue, dann auf der Liste von CDU, Freien Wählern oder der FDP“, so Zeidler. In eine der Parteien werde er deshalb aber nicht eintreten. „Ich habe den Biberachern vor der Wahl versprochen, dass ich das nicht mache.“

Führungsstil: „Ich will mit den Dezernenten und Mitarbeitern einen offenen Stil pflegen“, sagt Zeidler. Dazu gehöre Kritik, aber genauso auch Lob. „Wenn meine Tür offen steht, kann jeder Dezernent, aber auch jeder Mitarbeiter mit seinem Anliegen zu mir kommen.“