Weniger Gottesdienst-Kollekten im Corona-Jahr

Brot für die Welt hat im vergangenen Jahr insgesamt 9 591 415 Euro an Spenden und Kollekten in Württemberg erhalten. Das sei deutlich weniger als im Jahr 2020, heißt es in einer Mitteilung der Diakone Württemberg. 253 799,75 Euro von der Gesamtsumme stammten aus dem Kreis Biberach.

„Pandemiebedingt haben im Jahr 2020 deutlich weniger Menschen die Weihnachtsgottesdienste besucht, daher mussten wir mit einem Rückgang der Kollekteneinnahmen rechnen“, so Oberkirchenrätin Dr. Annette Noller, Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg, Landesstelle Brot für die Welt. Doch die weiter hohe Spendenbereitschaft über das gesamte Jahr 2021 habe den Rückgang der Kollekten etwas abgefedert. Bundesweit hätten Spender die Arbeit des evangelischen Hilfswerks 2021 mit mehr als 63,6 Millionen Euro unterstützt. Das ist ein Minus von 13,2 Millionen Euro im Vergleich zu 2020.

Das Ergebnis erklärt sich damit, dass ins Jahresergebnis 2021 die Kollekten aus den Advents- und Weihnachtsgottesdiensten 2020 eingeflossen sind, die in vielen Bundesländern aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden. Neben Spenden und Kollekten erhielt Brot für die Welt auch 2021 Mittel des Kirchlichen Entwicklungsdienstes und Drittmittel, vor allem aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Insgesamt standen dem Hilfswerk der evangelischen Kirchen und Freikirchen für die weltweite Arbeit 321,2 Millionen Euro zur Verfügung, das waren 1,6 Millionen Euro weniger als 2020 (322,8 Mio. Euro).