Schildkröte beißt Mann auf Friedhof - und löst einen kuriosen Fall aus

Es ist eine Polizeimeldung, die in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt hat: Eine mutmaßliche Schnappschildkröte beißt einem 68-Jährigen in Biberach ein Stück der Fingerkuppe ab. Zugetragen hatte sich der Fall am ersten Juli-Wochenende am Biberacher Stadtfriedhof.

Zunächst verortete die Polizei den Fall aber nach Warthausen an, woraufhin dort im Rathaus die Telefone heiß liefen. Besorgte Bürgerinnen und Bürger wollten wissen, warum eine Schnappschildkröte dort so frei herumlaufen würde.

So hoch sind die Wände des Terrariums mit Teich in der Biberacher Friedhofsverwaltung. (Foto: Stadtverwaltung)

Nun stellt sich dieselbe Frage an die Biberacher Stadtverwaltung: Warum war eine Schnappschildkröte, die durchaus gefährlich sein kann, einfach so am Stadtfriedhof unterwegs?

Laut Polizeibericht soll die Schildkröte aus einem Terrarium ausgebüxt sein, das sich im Atrium der städtischen Friedhofsverwaltung befindet. Dorthin wurde das Tier nach dem Vorfall auch gebracht und einfach zu den anderen Schildkröten gesetzt.

Dass dies aber ein Fehler war, wird bei einer Nachfrage an die Stadt deutlich. „Ja, wir haben zwar Schildkröten, aber eine Schnappschildkröte definitiv nicht“, sagt Andrea Appel, Pressesprecherin der Stadt Biberach, und stellt auch gleich klar, dass es sich bei dem Neuzugang nicht um eine Schnappschildkröte, wie im Polizeibericht zu lesen war, handelt. „Wir gehen davon aus, dass es eine Gelbwangenschildkröte ist, also eine ganz normale ungefährliche Schildkröte.“

Einfach zu anderen Schildkröten gesetzt

Der Fall lief wohl so: Besagter Mann wurde von der Schnappschildkröte gebissen, die Polizei und auch das DRK wurden alarmiert. Ein hinzugerufener Bestatter wusste vom Terrarium mit Teich in der Friedhofsverwaltung, das übrigens nicht öffentlich zugänglich ist, und ging davon aus, dass die Schildkröte von dort gekommen sein müsse.

Er hatte einen Schlüssel zur Verwaltung, schloss die Tür auf und die Schildkröte wurde einfach zu den anderen gesetzt. Fall abgeschlossen. Schildkröte versorgt.

Nun stellt sich aber im Nachhinein heraus, dass im Terrarium seit Jahren nur fünf Schildkröten leben und nun sind es plötzlich sechs. „Zudem sind die Glasscheiben so hoch, dass dort niemals eine Schildkröte ausbrechen kann“, so die Pressesprecherin.

„Wir gehen davon aus, dass die Schnappschildkröte von jemandem ausgesetzt wurde oder sie von irgendwo abgehauen ist.“ Wem also eine solche Schildkröte fehlt, könne sich gerne an die Stadtverwaltung wenden und das Tier abholen.

Tiere beim Abfischen gefunden

Auch die anderen Schildkröten hatten die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung in den vergangenen Jahren immer mal wieder beim Abfischen des Friedhofsweihers aufgelesen. „Ein Kollege sagte mir, dass in der Friedhofsverwaltung deshalb schon seit 30 Jahren Schildkröten leben“, sagt Andrea Appel.

„Die Tiere, die dort leben, wurden mutmaßlich ebenfalls ausgesetzt.“ Deshalb die dringende Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger, nicht irgendwelche Tiere einfach so irgendwo auszusetzen. „Da gibt es immer noch die Alternative Tierheim“, so die Pressesprecherin. Aber für den Fall, dass sich der oder die Besitzerin nicht meldet, hat die Schildkröte, die kürzlich zuschnappte, eben in der Friedhofsverwaltung ein neues Zuhause gefunden.