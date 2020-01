Weltumradler berichten

Zwei Jahre lag sind die Biberacher Imke Frodermann und Ralph Lang mit dem Fahrrad rund um die Welt geradelt. Am Freitag, 24. Januar, laden sie zum zweiten Teil ihrer Live-Reportage in den Martin-Luther-Saal ein. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr. Unter dem Titel „Von der Weite der Welt über alle Berge“ berichten sie von der Übewindung von Pamir, Tienschan und Himalaya und erzählen von ihren Erlebnissen und Begegnungen auf einer Reise fernab von Massentourismus und Pauschalangeboten in Tadschikistan, Kirgistan, China, Indien, Myanmar, Thailand und Australien. Um den zweiten Teil der Reportage genießen zu können, muss man den ersten Teil nicht kennen. Der Eintritt kostet fünf Euro. Das Buch „Von der Weite der Welt“ der beiden Radreisenden wird an dem Abend verkauft.