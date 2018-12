Weltladen möchte mit fairen Preisen Flucht verhindern

Seit 1981 gibt es ihn schon, den Weltladen in der Biberacher Schadenhofstraße. 90 Quadratmeter Ladenfläche, gefüllt mit exotischen und fair gehandelten Waren. Auch in diesem Jahr ist der Weltladen Biberach Teil der SZ-Aktion „Helfen bringt Freude“. Mit diesen und anderen Spenden werden unter anderem arme Familien in Indien unterstützt, damit deren Kinder die Schule besuchen können.

Im Weltladen gibt es Produkte aus dem globalen Süden: Klangschalen aus Nepal, Kerzen aus Afrika, Fußbälle aus Indien, Schokolade aus der Dominikanischen Republik. Während Kunden durch den Laden schlendern, finden sie auch allerhand Alltagsgegenstände und Lebensmittel. Sie sind bunt, individuell und mit dem Fair-Trade-Siegel versehen. „Wir verkaufen hier nur qualitativ hochwertige und ausgewählte Produkte“, sagt die ehrenamtliche Mitarbeiterin Susanne Barth. Die Herstellung der Produkte müsse transparent sein und von unabhängigen Organisationen geprüft werden, ergänzt ihre Kollegin Silvia Sonntag.

Keine Abhängigkeiten schaffen

„Im Weltladen bieten wir für Produzenten eine Plattform, sodass sie ihre Produkte zu fairen Preisen verkaufen können“, sagt Sonntag. Sie ist seit Kurzem die Vorsitzende des Vereins, der den Weltladen betreibt. Susanne Barth, die Mitbegründerin des Weltladens in Biberach ist, ist für den Einkauf der fairen Waren zuständig: „In vielen Weltläden liegt und lagen Einkauf und erster Vorsitz bei derselben Person.“ Der Weltladen in Biberach sei inzwischen aber zu groß und professionell geworden, um diese beiden Rollen in einer Person zu vereinen.

„Hilfe zur Selbsthilfe geben und danach durch fairen Handel auf Augenhöhe zusammenarbeiten“, das sei das Ziel des Weltladens, sagt Susanne Barth. „Die Spendenaktion war deshalb ein großes Thema hier bei uns im Verein“, erklärt Sonntag. Denn das Thema „Spenden“ sei nicht so einfach, da die Gelder oft unabsichtlich Abhängigkeiten verursachten. Dabei zeigt sie auf ein Plakat, welches an der Wand hängt. Darauf steht ein Zitat von Dom Hélder Câmara, einem prominenten brasilianischen Befreiungstheologen: „Eure Almosen könnt ihr behalten, wenn ihr gerechte Preise zahlt.“

Im ersten Moment steht die Idee des Weltladens also in einem Widerspruch zur Spendenaktion. Das habe sich allerdings geändert, als sich das Motto der SZ-Aktion vor drei Jahren zum Thema Fluchtursachenbekämpfung wandelte. Bei fairem Handel ginge es ja darum, Wertschöpfungsketten in den südlichen Ländern aufzubauen. Eine gute Existenz in den Regionen zu ermöglichen und so eine Notlage und Flucht zu verhindern, sei das Ziel.

Unter anderem gehe es darum, dass die Eltern durch ihre Arbeit die eigenen Kinder versorgen könnten und die Kinder nicht arbeiten müssten, sondern zur Schule gingen. Durch den Einkauf im Weltladen könne jeder Einzelne durch Konsum einen einfachen Beitrag leisten. Viele der Kunden würden ihr Wechselgeld auch spenden.

Über die Biberacher Gebhard-Müller-Schule und deren Initiative „GMS macht Schule in Indien“ fanden sie ein passendes Projekt für die Spendengelder. Über die Initiative können mehrere Kinder, die davor im Steinbruch gearbeitet haben, zur Schule gehen und lernen. Zuvor hatten sie mit ihren Eltern im Steinbruch Steine schlagen müssen. Die gespendeten Gelder sind also dafür da, Kindern eine nachhaltige und selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen.

Über Aufklärungsarbeit, Rechtsberatung und Erwachsenenbildung wurden zudem die Rechte und die Perspektive der Eltern verbessert. Durch die Spenden soll die Bildung der Kinder und Erwachsenen möglich bleiben, damit sie sich künftig selbst helfen können. Die Vision des Weltladen-Teams: Dass der Steinbruch zu einem nachhaltigen Produktionspartner wird und deren Steine zu fairen Preisen vermittelt werden können. Alle Spenden, die für den Weltladen zusammenkommen, werden der Initiative „GMS macht Schule in Indien“ übergeben. Denn der Weltladen trage sich völlig selbst, sagt Barth.