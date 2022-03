Weltgebetstag 2022 – Zukunftsplan Hoffnung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz Corona-Pandemie, Kriegsausbruch in der Ukraine und Faschingsferien sind auch dieses Jahr wieder viele Frauen und Männer der Einladung des Weltgebetstaggottesdienstes gefolgt. Am Freitag, 4. März, fand dieser in der Biberacher Kirche „Zur Heiligsten Dreifaltigkeit“ genauso statt, wie in unzählbaren anderen Orte auf der Welt. Der Weltgebetstag verbindet die Menschen weltweit aufs Neue miteinander.

Dieses Jahr erzählten die Frauen aus England, Wales und Nordirland von den schönen Seiten ihrer Heimat. Sie sind stolz auf die kulturelle Vielfalt in ihren Ländern und freuen sich über die reichhaltige Natur auf den britischen Inseln. Sie berichteten aber auch von den vielen Menschen in den dichtbevölkerten Städten, die mitten im Land des Wohlstands unter Armut, Einsamkeit und Missbrauch leiden.

Der diesjährige Weltgebetstag hatte als Leitmotiv einen Bibeltext von Jeremiah, der besagt: Ich werde Euer Schicksal zum Guten wenden! Als Christinnen und Christen glauben wir, dass Gott die Welt retten wird. Er fordert uns auf, unser Leben in die Hand zu nehmen, und unsere Zukunft zu gestalten.

Der Weltgebetstag ist eine ökumenische Frauenbewegung, die weltweit über 100 Projekte unterstützt, die Frauen und Kinder stärken. Spenden für die Projekte Lateinamerika, Afrika, den Nahen Osten, Europa und Asien sind willkommen unter:

Weltgebetstag der Frauen e.V., Evangelische Bank EG, Kassel, IBAN: DE42 5206 0410 0404 0045 40, BIC/SWIFT: GENODEF1EK.