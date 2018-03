Weltfrauentag: Biberacher Arbeitsgruppe macht auf 100 Jahre Frauenwahlrecht aufmerksam

Vor 100 Jahren wurde das Frauenwahlrecht in die Weimarer Verfassung aufgenommen. Das ist für die Biberacher Agenda-21-Gruppe „Geschlechter Gerecht“ ein Grund zu feiern. Deshalb steht auch der Weltfrauentag am heutigen Mittwoch ganz unter dem Motto „100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland“.

An dieses historische Ereignis wollen die Frauen und Männer der Arbeitsgruppe erinnern und haben gemeinsam mit einigen Kooperationspartnern ein interessantes Programm erstellt. Los geht es heute Abend um 19 Uhr mit einer Ausstellungseröffnung und Podiumsdiskussion im Biberacher Landratsamt. Im Mittelpunkt steht das Frauenwahlrecht in Deutschland, früher wie heute.

Historisches Ereignis für Frauen

„100 Jahre Frauenwahlrecht ist für uns der Anlass gewesen, ein großes Programm auf die Beine zu stellen“, sagt Karin Burgmaier-Laengerer. „Wir fühlen uns dafür verantwortlich, das Thema an die Öffentlichkeit zu bringen.“ So sieht das auch Sigrid Arnold, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Biberach: „Es ist wichtig, dieses historische Ereignis in Erinnerung zu rufen, gerade auch für die jüngeren Frauen, denn denen ist oftmals nicht bewusst, dass das Wahlrecht den Frauen damals nicht geschenkt.“ Ganz im Gegenteil, sagt auch Andrea Sülzle: „Unsere Vorgängerinnen haben richtig Mut bewiesen. Sie haben sich teilweise vor Pferde geworfen, um ihren Standpunkt klarzumachen.“

Neben den Veranstaltungen rund ums Frauenwahlrecht und den Internationalen Frauentag gibt es auch wieder eine Aktion zum Equal Pay Day am Samstag, 17. März, auf dem Biberacher Marktplatz. Am 14. April folgt dann der Frauenaktionstag mit verschiedenen Workshops im Gemeindehaus St. Martin.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mittlerweile ein so großes und gutes Netzwerk aufgebaut haben“, sagt Edeltraud Wiedmann. „Das ist eine gute basis für die Zukunft.“ Die Anfangszeit sei nicht immer einfach gewesen“, erinnert sich auch Christina Zinser. „Doch jetzt sind wir wirkungsvoller und sichbarer und erreichen mit unseren Anliegen die Bevölkerung.“ Denn leider sei die Gleichberechtigung von Frau und Mann immer noch ein Thema, das öffentlich diskutiert werden müsse. „Und das nicht nur wenn es um die gleiche Bezahlung von Frau und Mann geht.“

Das Programm auf einen Blick:

Donnerstag, 8. März, 19 Uhr: Ausstellung und Podiumsdiskussion zu 100 Jahre Frauenwahlrecht im Landratsamt Biberach

Freitag, 9. März, 19 Uhr: Filmvorführung „Die göttliche Ordnung“ in der Buchhandlung Eulenspiegel in Bad Schussenried

Samstag, 10. März, 20 Uhr: Frauentanznacht mit DJane Simone in der Minibar in Biberach

Donnerstag, 15. März, 19 Uhr: Vortrag zu 100 Jahre Frauenwahlrecht „Ich bin keine politische Frau in dem Sinne“ im Rathaus Biberach

Samstag, 17. März, 10 Uhr: Equal Pay Day „Das ist doch zum in die Luft gehen“ mit Crêpe-Verkauf auf dem Biberacher Marktplatz. Frauen bekommen ihre Crêpe für 27 Prozent weniger Geld.

Samstag, 14. April, 8.30 bis 17Uhr: Frauenaktionstag im katholischen Gemeindehaus St. Martin, Referentinnen geben acht Workshops zu verschiedenen Themen, die Teilnahmegebühr kostet 35 Euro, weitere Infos und Anmeldung bis 23. März unter Telefon 07371/93590 oder per E-Mail an info@keb-bc-slg.de