Wellblechdächer statt Palmwedel

Landflucht verhindern, in dem junge Menschen im Dorf Msulwa in Kenia die Chance erhalten, ihre Zukunft durch eine bessere Bildung selbst in die Hand zu nehmen – dieses Ziel verfolgt der Verein. Ushirika. Seinen Sitz hat er in Uttenweiler, einen großen Unterstützerkreis aber in Biberach. Zum dritten Mal ist der Verein bei der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ mit dabei.

Dank der Spenden aus der SZ-Weihnachtsaktion 2017 konnte der Verein alle Prüfungsgebühren der Azubis an der Msulwa Youth Polytechnic (handwerkliche Schule) finanzieren. Des Weiteren konnte der Verein ein neues Projekt an der Grundschule beginnen und dort zwei Schlafräume einrichten. Die Grund- und Hauptschule (Primary School) besteht aus 13 Klassen mit insgesamt 640 Schülern. Alle Schüler der Klasse 8 müssen eine nationale Abschlussprüfung absolvieren. Da die Kinder lange Fußwege zur Schule haben und zu Hause dann mitarbeiten müssen, gibt es jetzt die Möglichkeit für die Abschlussklasse, fünf Nächte in der Woche in der Schule zu schlafen.

Dafür hat Ushirika veranlasst, dass zwei Klassenräume komplett renoviert und Stockbetten von der Metallabteilung der Youth Polytechnic hergestellt wurden. Bis jetzt mussten die Schüler auf dem Boden auf einfachen Matten schlafen. Dadurch bestand die Gefahr sich durch Sandflöhe zu infizieren, was zu bösen Wunden führen kann. Ferner hat der Verein Ushirika mit Schülern der Elektro-Abteilung der Polytechnic die neuen Schlafräume und die Außenanlage und drei Toilettenanlagen mit Licht versorgen können, damit die Schüler auch nachts den Weg finden.

Klempner als neues Berufsfeld

Der Verein überlegt jetzt, auch die Toilettenanlagen der Primary School mit Wasser zu versorgen, damit die Kinder gleich an Ort und Stelle ihre Hände waschen können. „Aufgrund dieser Vorhaben hat der Vereinsvorstands beschlossen, ab Januar 2019 ein neues Berufsfeld einzurichten und zwar für Klempner/Flaschner“, sagt Kathy McMillan, stellvertretende Vereinsvorsitzende.

Hierfür wurde Raum für den Unterricht und die Praxis geschaffen, indem von den Schülern selbst ein Anbau für die Schweißer und ihre Ausbildern gebaut wurde. Die Schweißer können ab Januar 2019 praktisch in einem offenen Anbau ihre Arbeiten und Ausbildung ausführen und das neue Berufsfeld hat dadurch in ihrer vorherigen Werkstatt jetzt Platz.

Diese muss noch mit Arbeitswerkzeug, Materialien und Trennwänden ausgestattet werden. Der Aufwand ist nicht sehr groß. Allerdings wird es schwieriger sein, einen Ausbilder zu bekommen, denn die Msulwa Youth Polytechnic ist mit vier staatlichen Angestellten bei sieben Berufsfeldern im Verhältnis zu anderen handwerklichen Schule sehr gut bestückt.

Ushirika bezahlt zurzeit drei Ausbilder (Elektriker, Maurer und Schneiderin) von den Einnahmen der Schulpatenschaften, die der Verein hier in Deutschland laufend suchen. Ein Ausbilder bekommt 100 Euro im Monat plus einen Beitrag zur Rentenversicherung. Hierfür möchte Ushirika die Spenden aus der SZ-Weihnachtsaktion 2018 einsetzen.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich sehr viel im Dorf Msulwa getan. Etwa 380 Auszubildende haben die zweijährige Ausbildung zum Grade 3 (Stufe 3) absolviert. Das macht sich im Dorf inzwischen bemerkbar: Statt Lehmhäusern gibt es immer mehr Steinhäuser, statt Dächern aus Palmwedeln gibt es jetzt Wellblech-Dächer, es gibt immer mehr Holzfenster und Türen. Angefertigt wird das alles von den ehemaligen Auszubildenden der handwerklichen Schule.

Ein Meilenstein war es, als vor zwei Jahren die Schulen erstmals mit Strom versorgt wurden, und es dauert nicht mehr lange, bis auch die Haushalte Strom haben. Die Abteilung Elektriker hat jetzt die gesamte handwerkliche Schule elektrifiziert, wie auch Schlafräume, Außentoilettenanlagen und Verwaltungsräume der Primary School (Grund- und Hauptschule).

Für die Zukunft ist die häusliche Wasserversorgung in Planung und da möchte die Polytechnic vorbereitet sein und hierfür Flaschner ausbilden. Alle Toilettenanlagen der Grundschule sollen noch mit Waschbecken versorgt werden. In den vergangenen beiden Jahren konnte Ushirika, dank einer großzügigen Spende 44 Haushalte von überwiegend älteren und bedürftigen Familien mit Wassertanks versorgen.