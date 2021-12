Corona, Sana-Klinik, Unwetter: Welche Geschichten 2021 am meisten geprägt haben

Viele Themen haben die Menschen inder Region in diesem Jahr beschäftigt. Nicht alle haben für gute Laune gesorgt, doch es gab auch hoffnungsvolle Geschichten und Schlagzeilen - sowie Skurriles und Amüsantes. Ein Rückblick auf die meistgelesenen Geschichten.

Corona beherrscht die Schlagzeilen

Die Pandemie hat auch 2021 vorherrschend geprägt. Dabei war man Anfang des Jahres noch zuversichtlich, mit dem Start der Impfungen wieder ein großes Stück zurück zur Normalität zu kommen. Weltweite und deutschlandweite Entwicklungen haben sich auch in der Region wiedergefunden.

++ Überall öffneten Anfang des Jahres Impfzentren. Auch im Landkreis Biberach fiel Mitte Januar der Startschuss für das Kreisimpfzentrum in Ummendorf - das dann im September geschlossen wurde.

In dem Video, das am 15. Januar vom Landratsamt Biberach veröffentlicht wurde, zeigt Kreisbrandmeisterin Charlotte Ziller, wie der Ablauf im Impfzentrum in Ummendorf ist.

++ Doch im Herbst mehren sich dann Meldungen darüber, dass auch Geimpfte weiterhin infiziert werden können - und sogar weiterhin mittelschwer erkranken können. Eine Geschichte dazu findet sich auch in der Region: Helena da Costa Fernandes schleppte sich tagelang mit Fieber und Husten durch. Der Impfdurchbruch überraschte die Achstetterin nicht. Froh um die Schutzimpfung war sie trotzdem. Hier erzählte sie ihre Geschichte.

++ Betroffen gemacht hat im November dazu dann folgende Meldung: In der Behinderteneinrichtung Heggbach sind 41 Menschen mit Behinderung und 14 Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden - und das trotz Impfung. Um die weitere Verbreitung der Infektionen zu verhindern, werden alle Bewohnerinnen und Bewohner rund um die Uhr in ihren Wohngemeinschaften betreut. Hier geht es zum Bericht von damals.

++ Im November kommen die Einschläge dann plötzlich geballter. Vor allem der Landkreis Biberach ist betroffen, verhängt als erste Region in Baden-Württemberg erneut Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte.

++ Rund 700 Menschen haben laut Schätzung der Polizei Anfang Dezember zunächst auf dem Viehmarkt, später auf dem Biberacher Marktplatz gegen eine Impfpflicht demonstriert.

Rund 700 Menschen hatten sich am Samstagnachmittag auf dem Biberacher Marktplatz zu einer Demonstration gegen eine Impfpflicht versammelt. Nach Abbruch der Versammlung kam es zu Aggressionen. (Foto: Screenshot Marktplatz-Webcam Stadt Biberach)

Doch die Demo geriet aus dem Ruder, Teilnehmer wurden aggressiv. Lesen Sie hier den Bericht darüber erneut.

Bewegendes

++ Wegen seiner Krankheit kündigte Laupheims Oberbürgermeister Gerold Rechle noch im Oktober seinen frühzeitigen Rücktritt an. Die Meldung stimmte viele Laupheimer traurig. Doch wirklich betroffen gemacht hat die Laupheimer dann am 28. Dezember die Nachricht, dass er verstarb.

Laupheim war ihm eine „Herzensangelegenheit“: Die Stadt trauert um Oberbürgermeister Gerold Rechle. (Foto: Roland Ray)

Dass es nicht gut stand um ihren Chef, hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung geahnt. Kurz vor Weihnachten schrieb Rechle ihnen eine E-Mail, die nach endgültigem Abschied klang.

„Dass es dann so schnell zu Ende ging, hat bei uns große Bestürzung ausgelöst“, berichtete die Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind am Dienstag

++ Keine Wohnung, keine Möbel, nicht einmal mehr die eigene Kleidung: Angelina Mientus und ihre beiden Kinder haben bei dem Hausbrand in der vergangenen Woche in Ummendorf alles verloren. Der Schock sitzt tief bei der Mutter von 17-jährigen Zwillingen. Hier finden Sie die ganze Geschichte noch einmal zum Nachlesen.

Das hat Hoffnung gemacht

Glimpflich ist ein Brand für vier Schafe und deren drei Lämmer im Januar ausgegangen.

Die Tiere konnten sich selbstständig ins Freie retten. (Foto: Feuerwehr Biberach)

Die Tiere hatten sich selbstständig aus dem Stall gerettet. Solche Geschichten hat man vor allem in Zeiten des Lockdowns gerne gelesen!

Unwetter fegen über Region

Schwere Unwetter haben in diesem Sommer auch im Landkreis Biberach gewütet. Die Feuerwehr sprach damals von einer "katastrophalen Lage".

Auch das Liebherr-Werk an der Memminger Straße war von den Wassermassen betroffen. (Foto: Gerd Mägerle)

Dramatisch wurde die Lage etwa in der Nacht vom 24. Juni. Der Bereich am Jordanbad wurde überschwemmt. Auch entlang der Memminger Straße, wo das Wasser unter anderem in die Werkshallen der Firma Liebherr eindrang, wurde es dramatisch.

Im Bereich des Liebherr-Werks in der Memminger Straße sowie in der Theodor-Heuss-Straße kam es zu Überflutungen, wie unsere Aufnahmen zeigen.

Mit Sandsackbarrieren versuchten die Feuerwehrleute damals, das Wasser aufzuhalten und größere Schäden an den Maschinen zu vermeiden. Doch nicht nur Biberach war betroffen, auch Riedlingen, Laupheim und etliche Städte drum herum hatten mit den Wassermassen zu kämpfen.

Sana-Klinik zieht um

Eines der Themen, welches die Biberach und auch die Menschen in der ganzen Region am meisten interessierte, was der Umzug der Biberacher Klinik. Ein Kraftakt, der gut vorbereitet werden musste.

In knapp sechs Stunden haben rund 200 Helfer Mitte September die Patienten ins neue Sana-Klinikum befördert. Während diese nach und nach eintrafen, kamen in der Notaufnahme schon erste neue Notfälle an.

Amüsantes und Skurriles

++ Das Frühjahr stand ganz im Zeichen des Wahlkampfes für die Landtagswahl. Ein Plakat sorgte in Biberach für einige ungewollte Lacher. In den sozialen Netzwerken fragt man sich, welche Botschaft die CDU damit vermitteln wollte.

Mit dieser Plakat-Standort-Kombination sorgt die CDU für Lacher in Biberach. (Foto: Gerd Mägerle)

Die CDU fragte sich das offensichtlich auch und reagierte prompt. Lesen Sie hier erneut, welche Geschichte dahinter steckte.

++ Im Mai sorgte die Gemeinde Steinhausen an der Rottum für eine ungewöhnliche Schlagzeile, die viele unserer Leser interessierte. Die Gemeinde blieb 21 Jahre auf Bauplätzen sitzen - obwohl Grundstücke Mangelware sind.

Lange Zeit hatte niemand Interesse an den beiden Bauplätzen in Rottum. Das hat sich nun geändert. (Foto: Symbol: Patrick Pleul)

105 DM für den Quadratmeter wollte Steinhausen an der Rottum für den Baugrund damals haben. Aus heutiger Sicht unfassbar günstig. Zugeschlagen hat keiner. Jetzt versucht sie die Grundstücke erneut zu verkaufen.

++ Immer wieder sorgen feierwütige Jugendliche 2021 für Aufsehen - und beim ein oder anderen auch für Unmut.

So riefen Biberacher Jugendliche im Juni im Internet zu großen Partys auf. Die Partys sorgten für ungewöhnliche Szenen in Zeiten einer Pandemie. Unter anderem feierten 500 Menschen ausgelassen auf dem Liebherr-Parkplatz unter der Querspange.

Bei den Partys im Juni und Juli waren teilweise bis zu 500 Menschen vor Ort.

++ Acht Schwaben aus der Region sorgten im Juni mit einem EM-Bus für eine Party vor dem DFB-Quartier.

Ein Video dazu geht schnell viral und begeisterte auch unsere Leser. Hier gibt es die ganze Geschichte noch einmal zum Nachlesen.

++ In Gutenzell-Hürbel haben Menschen im Dezember tagelang für die Chance auf einen Bauplatz gecampt. Wer einen der begehrten Bauplätze in der Gemeinde ergattern wollte, der musste früh dran und offenbar auch leidensfähig sein.

In Pavillons und einem größeren Zelt campieren Bauplatz-Interessenten bereits seit Freitag vor dem Gemeindehaus in Hürbel, wo am Mittwoch die Vergabe von 20 Bauplätzen über die Bühne geht. (Foto: Bernd Baur)

Entsprechend groß war die Freude am Ende bei denen, die einen der Plätze ergattert hatten.

++ Wo im Winter in Warthausen fröhliche Kinder mit ihren Schlitten hinunterfahren, standen in diesem Frühjahr betonierte Schilder mit der Aufschrift „Betreten verboten!“

Das Rückhaltebecken an der Waldenburger Straße in Warthausen darf nicht mehr betreten werden. (Foto: Andreas Spengler)

Anwohner störten sich an den rodelnden Kindern. Ihre Forderung an die Gemeinde: Sie solle das Schlittenfahren an der Beckenböschung untersagen. Schließlich handle es sich bei dem bestimmten Bereich um eine technische Anlage, vor allem aber um eine Anlage, die unnötig lärmende Kinder anziehe. Was es mit dem ganzen Ärger aus sich hatte, lesen Sie hier erneut.

++ Eine ungewöhnliche Rettungsaktion gab es im September in Bad Buchau. Die Feuerwehr musste einen 55-jährigen Radfahrer retten, der sich auf einer Radtour um den Federsee verfahren hatte und im tiefen Schilfdickicht steckengeblieben war.

Der Gerettete wird im Boot zurück zum Federseesteg gebracht. (Foto: Klaus Weiss)

++ Eine ebenfalls ungewöhnliche Rettungsaktionen sorgte im August für eine amüsante Schlagzeile.

Die Feuerwehr Riedlingen wollt einen in Not geratenen Storch vom Dach eines Hauses retten.

Beim Näherkommen war klar, dass es sich um eine Attrappe handelte.

Regionale Wirtschaft und Arbeitsplätze

++ Eine Schussenrieder Firma macht Sodastream Konkurrenz - und hat eine neue Vision. Das Unternehmen Sodafixx hat sich innerhalb weniger Jahre auf dem hart umkämpften Markt etabliert. Dabei fing alles ganz bescheiden an. Die Erfolgsgeschichte hat viele unserer Leser interessiert. Nachzulesen ist sie Hier.

++ Im September beschäftigte viele Menschen die Nachricht, dass die Firma Kavo verkauft wird. Hier lesen Sie erneut, was das für die 1500 Mitarbeiter bedeutet.

++ Ebenfalls verunsichert hat viele Arbeiter im September eine Nachricht von Liebherr. Die Stammbelegschaft am Standort Schussenried soll um 100 Stellen verkleinert werden. Hier gehts zum Bericht von damals.