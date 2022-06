Weiterhin Demos am Montag in Biberach

Nach wie vor treffen sich montags ab 18 Uhr Menschen mit Bannern, Plakaten, Schildern und Fahnen zu angemeldeten Demonstrationen. Veranstalter ist die Bürgerinitiative Biberacher Erklärung. Die Demonstration will nach Aussage von Gabriele Brömel-Zubel, einer der Organisatorinnen, denjenigen eine Stimme verleihen, die sich von der Politik bei den Themen Corona, Inflation oder Energiekrise alleingelassen fühlen. Das Motto der Veranstalter lautet: „Zeige, was dir an der derzeitigen Politik, die dein Leben bestimmt, nicht passt.“

Man erwarte sich weiteren Zulauf, „da die Menschen merken, dass die Politik der Regierung den Menschen gesundheitlich, finanziell und gesellschaftlich den Atem regelrecht abschnürt“, so die Organisatoren. Nach dem Rundgang durch die Biberacher Straßen gibt es auf dem Marktplatz eine kleine Abschluss-Kundgebung.