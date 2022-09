Weiterhin Ausfälle im Biberacher Stadtbusverkehr

Das Fahrtenangebot der Stadtbuslinien 4 und 5 bleibt auch ab 1. Oktober weiterhin eingeschränkt. Zusätzlich zu den Verkehrstagen Montag bis Freitag ist nun auch der Samstag betroffen. Die Linien 4 und 5 verkehren im Stundentakt. Auch beim Anrufsammeltaxi (AST) kommt es dieses Wochenende zu Ausfällen.

Die seit Wochen angespannte Personalsituation bei der Auftragnehmerin mit außergewöhnlich hohen Ausfällen hält weiterhin an, teilen die Stadtwerke Biberach mit. Man informiere, sobald sich die Lage wieder zur Normalität entwickelt.

Linie 4 Richtung Gewerbegebiet Flugplatz

Mo-Fr: Die Fahrten von Rindenmoos mit Ankunft zur Minute 25 (sowie morgens 06:23 und 07:24 Uhr) am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute 27 (sowie morgens 05:25 und 06:25 Uhr) Richtung Gewerbegebiet Flugplatz werden bedient.

Sa: Die Fahrten von Rindenmoos mit Ankunft zur Minute 25 am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute 27 Richtung Gewerbegebiet Flugplatz werden bedient.

Linie 4 Richtung Rindenmoos

Mo-Fr: Die Fahrten ab Gewerbegebiet Flugplatz mit Ankunft zur Minute 55 (sowie morgens 05:53 und 06:52 Uhr) am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute 57 (sowie 05:55 und 06:52 Uhr) Richtung Rindenmoos werden bedient.

Sa: Die Fahrten ab Gewerbegebiet Flugplatz mit Ankunft zur Minute 55 am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute 57 Richtung Rindenmoos werden bedient.

Linie 5 Richtung Rißegg

Mo-Fr: Die Fahrten von Ellmannsweiler, Laupertshausen und Mettenberg mit Ankunft zur Minute 25 (sowie morgens 06:23, 07:05, 07:23, 07:54 und 08:55 Uhr) am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute 27 (sowie morgens 05:25, 06:25, 06:37, 12:45, 14:57 und 15:57 Uhr) Richtung Rißegg werden bedient.

Sa: Die Fahrten von Ellmannsweiler, Laupertshausen und Mettenberg mit Ankunft zur Minute 25 am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute 27 Richtung Rißegg werden bedient.

Linie 5 Richtung Mettenberg – Ellmannsweiler

Mo-Fr: Die Fahrten ab Rißegg mit Ankunft zur Minute 56 (sowie morgens 05:54, 06:54, 07:11, 08:05 und 08:45 Uhr) am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute 57 (sowie morgens 06:55 Uhr) Richtung Mettenberg werden bedient.

Sa: Die Fahrten ab Rißegg mit Ankunft zur Minute 56 am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute 57 Richtung Mettenberg werden bedient.

Fahrgäste werden über die DING-App und QR-Codes an den Haltestellen sowie über das Internet unter www.ding.eu zu ausfallenden Fahrten informiert. Auch über die dynamischen Fahrgastinformationsanzeiger am ZOB/Bahnhof wird informiert. Über die Homepage der Stadtwerke unter www.swbc.de kann ein Sonderfahrplan gültig ab 1. Oktober heruntergeladen werden. Die Stadtbuslinien 1, 2, 3 und 6 fahren wie üblich im Halbstundentakt.

Am Sonntag, 2. Oktober, und am Feiertag, 3. Oktober, kommt es beim Anrufsammeltaxi (AST) in Biberach zu Fahrtausfällen. Welche Fahrten davon betroffen sind, steht unter www.swbc.de (unter Aktuelles) sowie unter www.ding.eu (unter Fahrtausfälle). Die Stadtwerke Biberach bieten Fahrgästen, die von den ausfallenden Fahrten betroffen sind an, die Kosten einer normalen Taxifahrt zu übernehmen. Als Nachweis dafür muss nachträglich eine Kopie der Taxiquittung (mit Angaben zu Start und Ziel) sowie die Zeitfahrkarte per E-Mail unter info@swbc.de eingereicht werden.