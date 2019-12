Weiteres Verfolgerduell steigt im TG-Heim

Im Spitzenspiel der dritten Runde der Biberacher Schach-Stadtmeisterschaft hat sich Titelverteidiger Holger Namyslo gegen Alexander Polch durchgesetzt. Rainer Birkenmaier und Markus Mock teilten sich die Punkte. In Runde vier ist gleich das nächste direkte Duell der Turnierfavoriten angesagt. Diese wird am Freitag um 19 Uhr im TG-Heim-Restaurant freigegeben.

Der Profiteur der dritten Runde ist der amtierende Stadtmeister Holger Namyslo gewesen, der in einer lange ausgeglichenen Partie bis ins Endspiel warten musste, um gegen Mitfavorit Alexander Polch doch die Oberhand zu behalten. Für alle Verfolger schlug derweil ein Unentschieden zu Buche. Sowohl Rainer Birkenmaier und Markus Mock (Ergolding), das zweite Pärchen der ersten vier, als auch Jürgen Dollinger und Dieter Rybka (Steinhausen) trennten sich remis. Auch das Verfolgerduell zwischen Andreas Ege und Luzia Sander endete mit einer Punkteteilung. Seniorenmeister Hans-Peter Dietrich (Odenheim/Laupheim) gewann gegen Herbert Waltner (Steinhausen) und bleibt Sander in der Seniorenwertung auf den Fersen. Beim Ratingpreis kämpften der neue Jugendstadtmeister Erik Hobson und Belanna Haarmann darum, wer zu Dennis Kiefel aufschließen kann – beide gingen mit einem Remis auseinander.

An der Tabellenspitze führt nun Namyslo als einziger verlustpunktfrei mit drei Zählern vor Birkenmaier, Mock, Sander und Dollinger (je 2,5/3). Dahinter lauern Polch, Ege und Dietrich (2/3). Beim Seniorenpreis liegt nach einem Drittel des Turnier damit auch Sander vor Dietrich. In der Amateurmeisterschaft ist noch vieles möglich. In dieser Sonderwertung für die untere Hälfte der Setzliste liegen momentan Herbert Körner, Norbert Jäger und Jonathan Engert (je 1,5/3) gleichauf. Beim Ratingpreis behielt Dennis Kiefel (1/3) unterdessen trotz seiner Niederlage gegen Walter Scherer seine Führung.

Die vierte Runde bringt am Freitag weitere vorentscheidende Duelle mit sich. In einer vorgezogenen Partie trennten sich die Dauerrivalen Namyslo und Birkenmaier unentschieden. Das gerechte Ergebnis kann nun entweder Mock oder Polch nutzen, um wieder direkten Anschluss an Namyslo zu finden. Der Sieger aus dem Match zwischen Sander und Dollinger könnte gleichfalls an die Tabellenspitze springen. Im Windschatten der Spitzenspiele werden die beiden Youngster Hobson (gegen Benedikt Pfeifer) und Haarmann (gegen Michael Gnandt) versuchen, Kiefel beim Ratingpreis abzulösen. Der mit elf Jahren jüngste Turnierteilnehmer hat nämlich in einer weiteren vorgezogenen Partie gegen Waltner klar den Kürzeren gezogen. Vorgespielt haben zudem Körner und Scherer, die sich friedlich getrennt haben, sowie Rybka, der in einem Marathonmatch gegen Engert gewonnen hat.