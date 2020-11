Weiteres Personal im Kontaktpersonenmanagement im Kreis Biberach

Beim Gesundheitsamt haben in dieser Woche neun neue Mitarbeiter ihre Arbeit in der Kontaktpersonennachverfolgung begonnen. Darunter auch der neue Verwaltungsleiter Maximilian Sczuka. Er unterstützt und entlastetet die Leiterin des Gesundheitsamtes Dr. Monika Spannenkrebs in organisatorischen Belangen und bei der Personalplanung.

Weiterhin unterstützen seit dieser Woche zwei neue Mitarbeiterinnen das ärztliche Team. Außerdem sollen in den nächsten Tagen weitere zehn neue Mitarbeiter eingestellt werden, die dabei helfen, Kontakte zu ermitteln und Infektionsketten zu durchbrechen.

Am Wochenende und im Zwei-Schicht-Betrieb

Aktuell arbeiten rund 70 Personen in der Kontaktpersonennachverfolgung, auch am Wochenende und in den vergangenen Wochen auch im Zwei-Schicht-Betrieb. Das Gesundheitsamt wird dabei auch durch Mitarbeiter aus anderen Ämtern des Landratsamts unterstützt. Weitere Mitarbeiter des Landratsamts bedienen die Bürgerhotline. „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Landratsamt für die Pandemie-Bewältigung einsetzt, arbeiten hochprofessionell. Sie tun weit mehr als man als Dienstherr erwarten kann. Nur so gelingt es uns, die Infektionsketten auszumachen und sie im besten Fall auch zu unterbrechen“, sagt Landrat Heiko Schmid. Das Landratsamt steht darüber hinaus auch im Kontakt mit der Bundeswehr, inwieweit Soldaten im Gesundheitsamt unterstützend tätig sein können, wenn es notwendig sein sollte.

„Die seit vergangenem Montag geltenden und verschärften Coronaregeln werden nach meiner Beobachtung in hohem Maße von den Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert. Dafür bin ich sehr dankbar, wohlwissend um die Einschränkungen, die damit für jeden Einzelnen verbunden sind“, so der Landrat. „Wir hoffen, dass wir dadurch die Infektionszahlen senken können und das Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen kommt.“

Maskenpflicht auch an Haltestellen

Im Zusammenhang mit den Corona-Regeln weist das Landratsamt darauf hin, dass nicht nur in den Bussen und Bahnen, sondern unter anderem auch an den Haltestellen zum öffentlichen Personennahverkehr und auf Bahnhöfen eine Maskenpflicht gilt. Hier habe die Polizei in den vergangenen Tagen immer wieder Verstöße festgestellt, so das Landratsamt.