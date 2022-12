Weiteren Fußball-Ligen drohen Spiele ohne Schiedsrichter

Die Lage im Fußballbezirk Riß ist ernst. Seit Beginn dieser Saison werden Spiele der Herren-Kreisliga B II sowie der Frauen-Bezirksliga erstmals nicht mit geprüften Schiedsrichtern besetzt. Die vorherrschende Personalknappheit lässt Obmann Jochen Oelmayer keine andere Wahl. Um dieses Szenario in anderen Ligen abzuwenden sowie die Belastung für die momentan aktiven Schiedsrichter zu verringern, veranstaltet die Schiedsrichtergruppe (SRG) Riß im Januar einen Neulingskurs.

„Die Vereine müssen sich Ihrer Verantwortung bewusst sein“, sagt Oelmayer. Es gebe immer noch zu viele Vereine mit nur einem oder zwei Schiedsrichtern in ihren Reihen, obwohl die Statuten des württembergischen Fußballverbands aufgrund der Anzahl der gestellten Mannschaften mehr Regelhüter vorsehen. Aus diesem Grund lud die SRG Anfang November zum sogenannten Vereinsdialog, um möglichst viele Vereine für die momentane Situation zu sensibilisieren. 25 Vereine folgten der Einladung, an der Oelmayer und David Kaiser, zuständig im Ausschuss für Gewinnung und Erhaltung von Schiedsrichtern, die Problematik unter anderem anhand von Zahlen offenlegten.

Verteilte sich in der Saison 2018/2019 noch die Zahl von 4614 zu leitenden Spielen im Bezirk Riß auf 178 Schiedsrichter (circa 26 Spiele pro Schiedsrichter), so mussten in der Saison 2021/2022 128 Schiedsrichter 4039 Spiele (circa 32 Spiele pro Schiedsrichter) leiten. Gleichzeitig pfiffen in dieser Saison bislang 35 Schiedsrichter rund 50 Prozent aller Spiele im hiesigen Bezirk. „Ohne diese Kameraden hätten wir schon längst noch mehr Spielausfälle zu beklagen. Gleichwohl kann ich ihnen leider nur wenig Pausen oder Entlastung gewähren, ohne den Spielbetrieb an die Wand zu fahren“, so Oelmayer.

Durch viele Traineranwärter, die verpflichtend eine Ausbildung zum Schiedsrichter machen müssen ohne anschließend zu pfeifen, war der letzte Neulingskurs im vergangenen Jahr keine Hilfe, die Personaldecke zu entspannen. Grundsätzlich richtet sich der Aufruf an alle Fußballinteressierten ab 16 Jahren, im Besonderen auch an Interessentinnen. Die Anzahl an Schiedsrichterinnen ist ebenfalls deutlich zu gering, gemessen an den am Spielbetrieb gemeldeten Frauenmannschaften. Oelmayer rät jedem, der sich für dieses wichtige Amt interessiert, das Gespräch mit dem Vereinsschiedsrichterbeauftragten, den eigenen Schiedsrichtern oder direkt mit der SRG Riß zu suchen. „In den Medien machen oft wenige negative Ereignisse rund um Schiedsrichter die Schlagzeilen. Die Wahrheit ist, dass sich der Großteil unserer Schiedsrichter an einem tollen Hobby erfreut, welches Kameradschaft, Fitness und die Persönlichkeit stärkt und fördert.“