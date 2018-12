Weitere Schritte zur europäischen Schule der Zukunft

Alle Schüler und Lehrer aus den beteiligten Ländern Italien, Griechenland, Niederlande, Portugal und Schweden haben sich an der Gebhard-Müller-Schule in Biberach getroffen, um das zu Beginn des Schuljahrs gestartete Erasmus-Projekt fortzuführen. Ziel des aktuellen Vorhabens ist es, mit den breiten Erfahrungen aus allen Ländern eine „europäische Schule der Zukunft“ zu entwickeln: als ein Modell für demokratische Bildung auf dem Fundament europäischer Werte.

Die 60-köpfige Gruppe erlebte eine abwechslungsreiche Woche. Nach Präsentationen aller Schulen und einer Stadtbesichtigung am Montag ging es am Dienstagmorgen zu einem Wintersporttag nach Oberstdorf. Die dortigen zweistelligen Minustemperaturen hielten Gäste und Gastgeber weder von einer Fahrt auf das Nebelhorn noch von einem winterlichen Stadtbummel ab.

Workshops zum Slogan sowie zum Leitbild der geplanten Schule wurden immer wieder von interessanten Ausflügen gerahmt. Neben dem Biberacher Christkindles-Markt war ein Highlight der Adventsmarkt in Friedrichshafen, ein anderes die „Good Bye Party“ am Donnerstag an der GMS. Beim gemeinsamen Singen und Tanzen wurden nicht nur verschiedene Traditionen der Advents- und Weihnachtszeit präsentiert, sondern es war für alle spürbar, wie gut man sich bereits kennengelernt hatte. Ein Weihnachtsquiz beschloss den Abend.