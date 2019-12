Weitere Schnellladesäule geht in Betrieb

Baubürgermeister Christian Kuhlmann, Matthias Ruf, Vorstand der St.-Elisabeth-Stiftung (SES) und Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger (CDU) haben am Mittwoch beim Jordanbad die fünfte Schnellladesäule im Landkreis Biberach symbolisch in Betrieb genommen.

An den beiden reservierten Stellplätzen stehen zwei Gleichstrom-Anschlüsse mit jeweils 50 Kilowatt sowie einer mit bis zu 43 kW Leistung für das Wechselstromladen bereit, erläuterte Klaus Härle, Leiter Kommunale Beziehungen der EnBW in Oberschwaben. Bereits nach einer Viertelstunde ließen sich mit modernen Elektromobilen je nach Bauart und Fahrweise wieder bis zu hundert Kilometer zurücklegen. Zudem verfügten die Ladekabel über alle drei gängigen Steckertypen (CCS-, CHAdeMO- und Typ 2) und seien fest an den Säulen angebracht, wodurch sich das Auspacken und Anstecken eines eigenen erübrige.

Auch die SES habe sich in ihrem Leitbild auf den Schutz der Umwelt verpflichtet, so Ruf: „Aktuell sind drei Elektroautos und 13 Hybridfahrzeuge Bestandteil des Fuhrparks der St.-Elisabeth-Stiftung. Das werden noch deutlich mehr.“

Im Standort am Jordanbad und unweit des Verkehrsknotens von drei Bundesstraßen sieht Baubürgermeister Kuhlmann eine wertvolle Ergänzung der inzwischen guten Infrastruktur im Stadtzentrum. Auch Ummendorfs Schultes Klaus B. Reichert hatte die symbolische Inbetriebnahme des Schnellladers „quasi direkt vor der Haustür unserer Gemeinde“ persönlich wahrgenommen.

Der Zugang zu den Ladepunkten erfolgt am einfachsten mit der „EnBW mobility+ App“ oder mithilfe handelsüblicher RFID-Karten. Die App biete laut Härle zudem die Möglichkeit, mit dem Smart-Phone an allen Stationen des Energieversorgers und weiteren mehr als 30 000 Ladepunkten des größten Ladenetzes in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu „tanken“. Sie lotst außerdem zu freien Anschlüssen und bietet Nutzern von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor eine Simulation, ob die Nutzung eines E-Mobils sinnvoll wäre.

Ladesäulen im Landkreis Biberach

Im Landkreis Biberach ist im Oktober 2018 in Oberessendorf die erste Schnellladesäule in Betrieb gegangen, inzwischen kamen in Ochsenhausen, in Riedlingen und in Biberach weitere hinzu. Die nächstgelegenen „Normalladesäulen“ befinden sich außer im Stadtgebiet in Rot an der Rot (2), ebenfalls Ochsenhausen sowie in Ummendorf. Link zur EnBW-App mit Karte: www.enbw.com/mobility-app. Ein Stromtankstellenverzeichnis gibt es zudem auf www.goingelectric.de/stromtankstellen