Weitere Diskussionen um neues Gewerbegebiet

Beim neuen Gewerbegebiet an der Mittelbiberacher Steige geht es weiter voran. Allerdings zu langsam, wenn es nach den Mitgliedern des Bauausschusses der Stadt Biberach geht. Am Donnerstagabend stimmten die Räte zu, den Bebauungsplan nun öffentlich auszulegen. Es gab drei Enthaltungen.

„Auf diesen Schritt haben wir dringend gewartet“, sagte Friedrich Kolesch (CDU). 15 Monate seien dafür zu lang, kritisierte er. „Wir brauchen das Gebiet dringend für unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen“, so Kolesch. „Die Stadt Biberach sollte sich nicht dem Vorwurf aussetzen, dass sie sich nur um die großen Unternehmen kümmert.“

Bereits Ende 2016 hatte der Gemeinderat Biberach die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. An der Mittelbiberacher Steige soll ein etwa 4,2 Hektar großes Gewerbegebiet für kleinere und mittelgroße Betriebe entstehen.

Recyclingzentrum kommt 2019

Außerdem plant der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Biberach dort ein zweites Recyclingzentrum zu bauen. „Auch der Recyclinghof ist sehr wichtig für die Bürger“, sagte Flavia Gutermann (Freie Wähler). Biberachs Baubürgermeister Christian Kuhlmann geht davon aus, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb im kommenden Jahr die Baugenehmigung bekommt.

Auch das Biberacher Landratsamt geht davon aus, dass der Zeitplan jetzt stimmt: „Wir wollen den Wertstoffhof 2019 in Betrieb nehmen“, sagte Bernd Schwarzendorfer, Pressesprecher des Landratsamts.

Christian Kuhlmann erklärte in der Bauausschusssitzung auch, warum es bei diesem Thema zu Verzögerungen kommt: „Es gibt unterschiedliche Interessen, die abgewägt werden mussten.“ Die Behörden und die Öffentlichkeit seien in den Prozess mit einbezogen worden und konnten zum geplanten Gewerbegebiet Stellung nehmen. „Da gibt es schon Details, die konfliktträchtig sind“, sagte Kuhlmann. „Einige Nachbarn befürchten Lärm- und Geruchsbelästigungen.“ Außerdem habe es mit dem Landkreis lange Diskussionen um die Zufahrt gegeben. Dazu komme, dass die Fachplaner hoffnungslos überlastet seien.

Ein weiteres wichtiges Thema sei zudem der Umgang mit dem Oberflächenwasser: „Das ist ein Problem, das nicht einfach zu bewältigen ist“, so Kuhlmann. „Jeder muss auf seinem Grundstück für einen Ausgleich des Wassers sorgen.“ Als Option komme dafür eine Dachbegrünung infrage, sagte Elke Fischer vom Stadtplanungsamt. „Damit könnte man die Sache schnell in den Griff bekommen.“ Andernfalls müsse man eine zusätzliche Ausgleichsfläche erwerben.

Normaler Regen problematisch

An der Mittelbiberacher Steige sei normaler Regen schon ein Problem für den Kanal. „Deshalb muss jedes Grundstück ein optimales Entwässerungskonzept vorweisen“, so Fischer. Die Verwaltung schlage daher eine Dachbegrünung vor, die CDU wünschte sich bis zur nächsten Gemeinderatssitzung eine Vorlage mit den Alternativen.

Geht es um die Dachbegrünung, stimmten die Grünen voll und ganz zu: „Wir haben in Biberach einmal den Fehler gemacht, kein Gründach zu fordern. Mittlerweile haben viele Städte in Deutschland ihre Flachdächer mit Gründach ausgestattet“, sagte Silvia Sonntag (Grüne). Sie wollte nicht, dass Biberach irgendwann den Untertitel trage „klein, stark, und immer noch ohne Dachbegrünung“. Auch Lutz Keil (SPD) ist ein Befürworter des Gründachs: „Alles, was zum Wasserrückhalt beiträgt, ist zu begrüßen.“ Was ihm dann allerdings noch mehr Sorge bereitet, ist die Nutzung des Rot-Kreuz-Wegs. „Ich sehe die Verlängerung des Rot-Kreuz-Wegs als großes Problem“, so Keil. „Denn die Straße wird von vielen jetzt schon verbotenerweise als Abkürzung genutzt.“

Als positives Signal empfindet Keil, dass das Gewerbegebiet zu Biberach und zu Mittelbiberach gehört: „Das ist eine gute Lösung: Zwei Gemeinden, ein Gebiet.“