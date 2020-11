Weitere Corona-Fälle in der Biberacher Gemeinschaftsunterkunft

In der Gemeinschaftsunterkunft in der Biberacher Bleicherstraße sind drei weitere Bewohner sowie ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der Unterkunft für geflüchtete Menschen wurde bereits am vergangenen Freitag eine Person positiv getestet (SZ berichtet).

Im Zusammenhang mit diesem Fall wurden zwölf weitere Personen als sogenannte enge Kontaktpersonen definiert, unter Quarantäne gestellt und vom Gesundheitsamt auf das Coronavirus getestet. Über das Wochenende kamen dabei in dem Umfeld drei weitere Corona-Fälle hinzu. Die auf das Coronavirus positiv getesteten Personen wurden vom Amt für Flüchtlinge und Integration umgehend von den anderen Bewohnern isoliert und in eine eigens dafür vorgesehene andere Flüchtlingsunterkunft verlegt. Dort müssen sie sich in häuslicher Quarantäne aufhalten.

Darüber hinaus wurde ein Mitarbeiter positiv getestet, der mit den geflüchteten Menschen zusammenarbeitet.

Die restlichen engen Kontaktpersonen wurden negativ auf das Coronavirus getestet. Eine weitere Testung soll in den nächsten Tagen erfolgen. Darüber hinaus besteht für diese Personen ebenfalls eine Quarantäneanordnung.