Weite Räume in meisterhaftem Licht

Der Kunstverein Biberach eröffnet am Freitag, 3. September um 19 Uhr seine neue Ausstellung im Komödienhaus mit Bildern des Malers Celso Martínez Naves.

Der 1953 in El Entrego (Spanien) geborene Maler lebt und arbeitet in Freiburg. Er studierte von 1977 bis 1983 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe sowie Kunstgeschichte an den Universitäten in Karlsruhe und Freiburg. Seine Malerei fasziniert den Betrachter durch ein präzises Einfangen von Orten und Situationen.

Wer hat Zeit und Muße im Morgengrauen zu verharren und die Atmosphäre einer Mischung aus Stille und Erwachen zu genießen? Celso Martínez Naves fängt diese besondere Stimmung für den Betrachter ein. Meist menschenleere Ansichten in der Nacht oder in der Dämmerung des Morgens erscheinen grafisch genau und präzise und bilden doch eine neue Realität, eine Illusion zwischen Vergangenem und zu Erwartendem. Wie die Maler der Romantik arbeitet auch er mit weiten Räumen. Das meisterhaft eingefangene Licht verleiht seinen Bildern Ästhetik und Einzigartigkeit.

Der Autor und Künstler Richard Schindler schreibt: „Die von Celso Martínez Naves vorgestellten Bildszenen sind nicht erfunden; sie entstammen allesamt der wahrgenommenen Wirklichkeit. Dennoch ist kein vorgestellter Ort so spezifisch wiedergegeben, dass er, kennte man ihn, mühelos wiederzufinden wäre.“

Der Künstler ist zur Vernissage der Ausstellung anwesend. Die Ausstellung dauert bis 3. Oktober. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 14 bis 17. Uhr, Samstag und Sonntag,11 bis 17 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona- Schutzbestimmungen.