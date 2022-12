Weißstorch in Baden-Württemberg wieder mit 1999 Brutpaaren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Jahr 1975 war der Weißstorch mit 15 Brutpaaren in ganz Baden-Württemberg kurz vor dem Aussterben. 2022 gibt es jetzt wieder 1999 Brutpaare. „Dies ist ein sehr großer Erfolg für den Arten- und Biotopschutz“, sagt Siegfried Frosdorfer, der Vorsitzende der NABU-Gruppe Bad Buchau-Federsee. Sehr erfolgreich waren die Störche in Oberschwaben einschließlich Westallgäu: 428 Brutpaare mit 870 ausgeflogenen Jungstörchen, was einem Bruterfolg von 2,03 entspricht. Spitzenreiter ist der Landkreis Biberach mit 2,2 Jungstörchen pro Brutpaar. Das Storchenberingungsteam Feuerwehr-NABU konnte in seinem Bearbeitungsgebiet in 14 Horsten 41 junge Weißstörche beringen. Dies entspricht einem Bruterfolg von 2,9 Jungen je Brutpaar. In Bad Buchau gab es sogar 6 Brutnester mit 19 Jungstörchen mit einem Bruterfolg von 3,16. In Riedlingen wurde in 17 Nestern erfolgreich gebrütet, mit zusammen 31 Jungen. Bruterfolg 1,82. Im Rahmen der Aktion Pro Storch montierten 2015 auf der Kirche St. Clemens in Betzenweiler die Bürger mit Hilfe des NABU Bad Buchau-Federsee ein besonders stabiles Storchennest. Seither sind hier 16 Jungstörche geschlüpft. Diese Naturschutz-Maßnahme wurde vom Zwiefalter Naturfonds mit einem Preis ausgezeichnet.

Das Storchenberingungsteam Feuerwehr-NABU ist die schon jahrelang erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Buchau und der NABU-Gruppe Bad Buchau-Federsee. Sie besteht aus Rainer Sobel, Konrad Frosdorfer und Michael Bacalja.

„Dank erfolgreicher Schutzmaßnahmen, deutlich milderer Winterhalbjahre, und weil die Störche zunehmend in Spanien oder in Mitteleuropa überwintern und gar nicht mehr nach Afrika fliegen, nimmt der Weißstorchbestand seit Jahren beständig zu“, erklärt Rainer Deschle, der Storchenbeauftragte im Regierungsbezirk Tübingen. In Oberschwaben bleibt rund ein Drittel aller Tiere da. So auch die zwei Weißstörche auf dem Nest des Bad Buchauer Schlosses, welche seit der Brutzeit hier übernachten.

Weitere Informationen unter www. stoerche-oberschwaben.de.