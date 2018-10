Weil gut lesen können wichtig ist

Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat ab dem Schuljahr 2018/2019 in ausgewählten Schulen das Projekt: „Lesen macht stark“ gestartet. Es soll die Lesekompetenz der Schüler ab Klassenstufe 5 gestärkt werden. Die Biberacher Mali Schule ist mit dabei. Am vergangenen Freitag verteilte Schulleiterin Christine Peters die Teilnahmeurkunden und die Lesemappen an 25 Schüler.

Lesen gilt als Kernkompetenz im Leben des modernen Menschen. Ohne Lesefähigkeit ist das heutige Leben mit seiner Informationsflut durch die Medien, den Verwaltungen und dem Handel nicht mehr zu durchdringen. Gleichzeitig nimmt die Lesefähigkeit aber immer weiter ab. Rektorin Christine Peters sieht die Gründe hierfür im zunehmenden Mediengebrauch, der Informationen stark vereinfacht darbietet. Selbst die Kommunikation, beispielsweise über Nachrichtendienste, verändere die Sprache. Alles kurz möglichst, garniert mit Fantasiebegriffen, Schlagwörter oder Halbsätze.

Das Lesen von langen Texten und die Erfassung des Sinns des Gelesenen komme dadurch ins Hintertreffen. Daher sieht Peters das Projekt „Lesen macht stark“ als Bereicherung und als Chance für die Schüler. Das Projekt startet in Klasse 5, die Schule erhält dafür eine zusätzliche Lehrer-Wochenstunde. Schüler der Klasse 7 sind die Paten des jüngeren Jahrgangs. Die Evaluation ist ein wichtiger Teil des Projekts. Das Kultusministerium begleitet das Modell mit Eingangstest, regelmäßigen Erhebungen und Fortbildungen für die Beteiligten. Nach drei Jahren ist das Projekt abgeschlossen.

In der Feierstunde wurden die Schüler mit dem Thema vertraut gemacht. Sie durften frei sagen, warum lesen aus ihrer Sicht wichtig ist. Ein Schüler sagte, dass er ohne Lesen in einer fremden Stadt ohne Orientierung sein würde. Ein anderer benannte einen ganz praktischen Aspekt: Ohne die Fähigkeit zu lesen könne er sein Handy nicht richtig bedienen.

Bei einer zwanzigminütigen Lesung durch Manuel Mussotter aus dem Buchklassiker Ronja Räubertochter war es still in der Aula der Schule. Anschließend trugen die Schüler der Klassenstufe 7 jeder ein „Elfchen“ vor. Das sind Gedichte, die aus elf Wörtern bestehen, sich reimen und sich um das Thema Lesen drehen.

Für eine musikalische Einlage sorgte der VKL-Chor unter Leitung von Angelika Scherb. Die Schüler, die teilweise noch die deutsche Sprache erlernen, sangen verschiedene Stücke, mal in Deutsch, mal in ihrer eigenen Sprache.

Die Übergabe der Urkunden erfolgte durch Christine Peters und Eva Köberle, der Klassenlehrerin. Köberle und Anja Birkenmayer, Klassenlehrerin der Stufe 7, begleiten als Lehrkräfte das Projekt. Ihr Anliegen ist, den Schülern das Lesen nicht nur nahe zu bringen, sondern sie auch an eine kritische Auseinandersetzung mit ihren Lesegewohnheiten heranzuführen.