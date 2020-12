Weihnachtsstimmung an der KBZO-Schule im Rißtal

In diesem besonderen Jahr hat es an der KBZO-Schule (Körperbehinderten-Zentrum Oberschwaben) im Rißtal doch einige Adventsaktionen, die für vorweihnachtliche Stimmung sorgten, gegeben. Statt der großen, gemeinsamen Adventsmorgenkreise konnten die Klassen getrennt voneinander in ein speziell gestaltetes Adventszimmer besuchen und mit Musik und Meditation die vorweihnachtliche Stimmung erleben.

Anfang Dezember entdeckten die Kinder dann auch einen alten Bekannten im Pausenhof. Der Nikolaus besuchte die Schule und hinterließ nicht nur Spuren im Schnee, sondern auch eine Kleinigkeit für alle Schülerinnen und Schüler. Dank einer großzügigen Spende des „Round Table 75 Biberach“, des Einsatzes der Lehrerkräfte und der fachkundigen Arbeit der Schneiderin Klara Weiß aus Eggmannsried, gab es dieses Jahr auch eine Premiere: Bischof Nikolaus erschien in einem ganz neuen, eindrucksvollen Gewand.

Kurz vor dem Lockdown kam es dann sogar noch zu einer richtig großen Bescherung für alle Klassen. Der von der Elternbeiratsvorsitzenden organisierte „Fundmate“-Spendenverkauf verlief so erfolgreich, dass für jede Klasse eine eigene Spielekiste unter unserem Christbaum stand. Aufgrund der aktuellen Hygieneregeln stand den einzelnen Klassen immer nur ein Drittel des Pausenhofs zur Verfügung, wodurch die Spielmöglichkeiten doch stark reduziert wurden. Mit dem Erlös aus der Fundmate-Aktion können die Pausenhof-Abteile nun mit einem Holzpferd, neuen Stelzen und einem Sitzbagger aufgewertet werden.

Zusammen mit den nach Wunsch der einzelnen Klassen bestückten Spielekisten steht einer aktiven Pausengestaltung nun nichts mehr im Wege und die Vorfreude auf die Pausen im neuen Jahr ist besonders groß. Für die große Unterstützung geht der Dankeschön an alle Spender, an den Elternbeirat und an die Spielwarengeschäfte Reisch in Biberach und Spies in Bad Waldsee.