Weihnachtssingen an der Dollinger-Realschule

Die Schulgemeinschaft der Dollinger-Realschule hat sich am letzten Schultag des Jahres zum Weihnachtssingen versammelt. Im Eingangsbereich und auf den Stockwerken der offenen Halle verfolgten mehr als 1000 Schüler und Lehrer das 45-minütige Programm.

„Die Atmosphäre, wenn so viele Menschen hier versammelt sind, ist für uns eine ganz besondere und einmalige“, sagte Schulleiter Marcus Pfab. Abgestimmt waren die Darbietungen der Schüler auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Die Schulband, die Bläserklassen und ein Ensemble, unter anderem mit Streichern, musizierten. Ein Schülerchor gab weihnachtliches Liedgut zum Besten. Die Akteure der Theater-AG führten zum Weihnachtsfest hin. Einigen miesepetrigen Engeln, die das Interesse der Menschen an der Geschichte um Christi Geburt heutzutage anzweifeln, wollten sie zeigen, wie schön und wie wichtig Weihnachten ist. „Lasst uns einfach die Weihnachtsgeschichte spielen“, sagte der Erzähler. Und dies taten die Schüler dann voller Freude.

Die Engel in der Geschichte hatten es dann aber eilig, denn sie wollten unbedingt beim „Christkindle Ralassa“ in Biberach dabei sein. Der übliche Schauplatz des alten Brauchs, der städtische Marktplatz, wurde kurzerhand in die Dolli verlegt. Das „Biberacher Pastorale“ erklang. Und zur ersten Strophe von „Stille Nacht“ schwebte zum ersten Mal bei dieser großen Schulveranstaltung die Christkindfigur vom ersten Stockwerk Richtung Foyer herunter.