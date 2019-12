Weihnachtspause auf respektablen Tabellenplätzen

Beide Bogensport-Mannschaften der TG Biberach waren am vergangenen Sonntag im Einsatz. Die erste Mannschaft der TG trat in der Landesliga Süd in Nürtingen an. Am zweiten von insgesamt vier Wettkampftagen haben die Bogensportler der TG Biberach I in der Besetzung Anika Herzig, Isabel Herzig, Stephanie Kolb, Sandro Castrignanò und Günter Schilling weiterhin den zweiten Platz in der Tabelle inne.

Nach einem nervösen Beginn konnte gegen den Tabellenletzten BSV Hausen nur ein etwas enttäuschendes Remis (5:5) erkämpft werden. Für dieses Match waren die Erwartungen deutlich höher. Das zweite Match gegen den SV Villingendorf war nicht weniger nerven- aufreibend, schloss aber mit dem Matchgewinn von 6:4 Punkten ab. Ein starker Gegner aus dem Mittelfeld der Tabelle war die SGes Seebronn. Die Biberacher landeten dennoch einen glatten 6:0 Sieg. Die verstärkte Mannschaft vom SV Kirchberg-Iller wurde anschließend mit 6:2 Punkten geschlagen.

Im unmittelbaren Anschluss standen dann die Bogenschützen der SGes Bempflingen neben den Biberachern. Dieser Gegner steht in der Tabelle direkt hinter der TG und ist wegen seiner lautstarken Fangemeinde unangenehm. Auch hier musste das TG-Team zwei Punkte abgeben, konnte das Match aber mit 6:2 doch deutlich gewinnen. Mit einer ausgesprochenen Konzentrations- und Energieleistung konnten sich die Biberacher gegen Nürtingen über ein weiteres 6:2 freuen. Damit lagen die Bogenschützen der TG Biberach uneinholbar auf dem zweiten Tabellenplatz. Auch der einkalkulierte Matchverlust (1:7) gegen Tabellenführer BS Laichinger-Alb konnte am Ende des Tages die Freude nicht trüben. Auf einem guten zweiten Platz kann man über den Jahreswechsel gehen und im Januar wieder hoch motiviert und bestens vorbereitet in den dritten Wettkampftag gehen.

Zweite wird Vierter

Die zweite te Mannschaft der TG Biberach erkämpfte sich mit Monika Braun, Thomas Jäger, Radmila Schilling, Hans Süßmuth und Petra Bitterwolf den vierten Platz in Altheim-Waldhausen in der Bezirksoberliga.

Gegen die SGi Dürmetingen verloren die Biberacher mit 0:6 Punkten. Das Match gegen den SV Beimerstetten gewannen die TGler eindeutig mit 6:0 Punkten. Gegen den späteren Tabellenführer SV Altheim-Waldhausen verloren die Biberacher mit 2:6. Das vierte Match gegen die SGi Isny gewann die TG mit 6:4 Punkten. Nach der Pause unterlagen die TGler gegen den SV Ulm jedoch mit 0:6. Das sechste Match brachte den Biberachern einen 6:2 Sieg gegen Alleshausen. Im letzten Match gewann die TG mit 6:0 gegen den SV Laupheim.