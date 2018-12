Weihnachtsmarkt in Mettenberg

In Mettenberg findet am 14. und 15. Dezember auf dem Schulhof, im Gemeinschaftshaus und im Foyer der Turnhalle ein kleiner Weihnachtsmarkt statt. Speisen und Getränke gibt es am Freitag von 17 bis 22Uhr und am Samstag von 13.3 bis 21.00Uhr. Wem es draußen zu kalt wird, der kann sich zwischendurch im Hallenfoyer aufwärmen. Für weihnachtliche Musik sorgen an beiden Tagen die Mitglieder des Musikvereins Mettenberg, angefangen bei den Kleinsten, der Gruppe musikalische Früherziehung über die Instrumentalauszubildenden bis hin zur Jugendkapelle und verschiedenen Bläserensembles sowie der Schulchor der Grundschule und der Xangverein. Am Samstag um 15.30 Uhr besucht der Nikolaus den Weihnachtsmarkt. Am Samstag präsentieren die Mitglieder der Musikkapelle ein Weihnachtstheaterstück.