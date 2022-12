Weihnachtskonzert der Evangelischen Kantorei

Am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, findet um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach ein Weihnachtskonzert für Chor, Soli und Kammerorchester statt. Sechs barocke Advents- und Weihnachtskantaten der vor-Bachschen deutschen Meister Buxtehude, Lübeck und Telemann erklingen. Es singt die Evangelische Kantorei unter Leitung von Kantor Ralf Klotz.

Die von Klotz ausgewählten und eingerichteten überwiegend frühbarocken Kantaten spannen in der Programmreihenfolge den Bogen von der adventlichen Erwartung bis zum weihnachtlich-freudigen Ankommen des Heilandes. So fordert Georg Philipp Telemanns „Machet die Tore weit“ den Hörer zu Beginn auf, sich für das Kommen dieses Heilands zu öffnen. Ein Eingangschor wird durchsetzt mit zwei kolorierten Chorfugen „Er ist der König der Ehren“. Die Baßarie „Ich will beten, ich will ringen“ thematisiert die Bereitschaft, sich zu öffnen. Ein Choral beschließt die Eingangskantate.

Dietrich Buxtehude, bei dem Johann Sebastian Bach Orgelunterricht nahm, ringt in seiner Kantate „Wie soll ich dich empfangen?“ ebenfalls um die richtige Erwartungshaltung. Sechs Textstrophen des gleichnamigen Adventslieds sind in freier Komposition abwechslungsreich polyfon zu hören. Die dritte Adventskantate, ebenfalls von Buxtehude, „Ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn“, ist eine klangprächtige Komposition, die dem Orchester längere Teile einräumt sowie die vokale Disposition angefangen von Chor über Soli und Terzett ausreizt.

Den Kreis der sich anschließenden drei Weihnachtskantaten eröffnet Vincent Lübecks Solokantate für zwei Singstimmen „Willkommen, süßer Bräutigam“. Das Stück wird von den Gesangssolisten Alina Klotz, Sopran, und Michael Burow-Geier, Baß, als Duett in Abwechslung mit einstimmigen Abschnitten gesungen. Mit Buxtehudes „Weihnachtsmusik: In dulci jubilo, nun singet und seid froh“ erklingt, durch den Chor gesungen, die gleichnamige Choralmelodie. Zum Abschluss steht ein klangprächtiges Werk: Bei „Das neugeborne Kindelein“ von Buxtehude sorgt nicht nur der Einsatz der Trompete, gespielt von Michael Bischof, für Glanz. Das ganze Werk ist orchestral voll besetzt und bietet durch das Wechselspiel der „ singenden Engelein“ gegen „Teufel, Welt und Höllenpfort“ maximalen Kontrast. Fanfarenklänge beenden das Werk.

Mitwirkende sind die Evangelische Kantorei und Kantoreisolisten, Michael Burow-Geier, Solo-Baß, Alina Klotz, Solo-Sopran und Violine (KM), Michael Bischof, Trompete, Maren Bader, Flöten, Manuela Stolz, Oboe, Anna Hruza, Viola, Pedro Bericat, Violoncello, und Paul Nickel, Orgel. Karten gibt es nur an der Abendkasse, die ab 15.30 Uhr öffnet.