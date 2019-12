Weihnachtsklänge erfüllen St. Martin

Das um eine Posaune auf fünf Musiker erweiterte Biberacher Bläserquartett gab am zweiten Weihnachtfeiertag in der vollbesetzten Stadtpfarrkirche St. Martin sein traditionelles Weihnachtskonzert. Mitwirkende waren in diesem Jahr Johannes Striegel an der Orgel, sowie die St.-Martins-Chorknaben unter seiner Leitung, die mit ihrem Männerchor und einer kleinen Besetzung von Knabenstimmen zu hören waren.

In seiner Begrüßung nahm Pfarrer Stefan Ruf auch Bezug auf das Lied „Ihr Kinderlein kommet“, das im Laufe des Konzerts eine zentrale Rolle spielen sollte. Der Verfasser dieses Liedtextes war der Theologe, Lehrer und Schriftsteller Christoph von Schmid (1768-1854). Er war Pfarrer im nahegelegenen Oberstadion. Durch seine Freundschaft mit dem Biberacher Maler Johann Baptist Pflug kam er immer wieder nach Biberach, berichtete der Posaunist Franz Schlegel im Programmheft.

Den musikalischen Beginn machten die fünf Blechbläser Klaus Geyer, Helmut Reinhardt, Trompeten, Wolfgang Fritzenschaft, Franz Schlegel und Josef Schmid, Posaunen, mit dem bekannten Biberacher Pastorale eines unbekannten Komponisten des 18. oder 19. Jahrhunderts. In schönem Wechsel der Klangfarben zwischen Trompeten und Posaunen waren die musikalischen Abschnitte plastisch herausgearbeitet.

Zum 400. Geburtstag des frühbarocken Komponisten Johann Rosenmüller erklang die viersätzige „Sinfonia in C-Dur“, die mit ihrem majestätischen „Grave“ mit prächtigen Klängen den Kirchenraum erfüllte.

Mit dem Lied „Es kommt ein Schiff geladen“ hatte der Männer- und Knabenchor unter der bewährten Leitung ihres Chorleiters und Dirigenten Johannes Striegel seinen ersten Auftritt, gefolgt von „Jubelnd singt der Engel Chor“. In höchster Konzentration und Aufmerksamkeit folgte der Chor intonationssicher der inspirierenden Zeichensprache seines Dirigenten. Die sieben Knaben bildeten mit ihren schönen Sopranstimmen eine ausgewogene Balance zu den Tenor-und Bassstimmen des Männerchores.

Ein abwechslungsreiches Klangerlebnis war „In Dulci Jubilo aus: Musae Sinfoniae“ von Michael Prätorius, das die Bläser im hinteren Chorraum mit der Orgel zusammen musizierten, gefolgt vom „Echo-Fantasie“ von Samuel Scheidt.

In kleiner Besetzung mit Chorknaben und Männerchor, erklang „Dies sanctificatus“ von G. P. da Palestrina, später dann „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ von Michael Prätorius.

Dazwischen sang Philipp Grab mit schöner Tenorstimme zusammen mit den Posaunen das Lied „Ein Kind ist uns geboren“ von Heinrich Schütz. Immer ein Höhepunkt ist das vierstimmig vom Biberacher Bläserquartett klanggewaltig und flott vorgetragene „O du fröhliche“, das gewissermaßen Sinnbild und Klangurereignis dieses traditionellen weihnachtlichen Konzertes ist.

Das zentrale Werk des Abends waren die acht verschiedenen Melodien von „Ihr Kinderlein kommet“, die im Wechsel zwischen Bläsern und Chor vorgetragen wurden. Erst die achte und letzte Melodie war die allgemein bekannte Melodie, die vom dänischen Hofkapellmeister Johann A. P. Schulz (1747-1800) stammt.

Mit dem vom kleinen Chor vorgetragenen „Angels Carol“ und das von den fünf Bläsern gespielte „Heilige Nacht“ sowie mit dem gemeinsam wunderschön musizierten „Stille Nacht“ ging das weihnachtliche Konzert zu Ende.