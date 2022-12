Weihnachtsfeier der Parkinson-Selbsthilfegruppe Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz winterlicher Wetterbedingungen waren mehr als die Hälfte der 50 Mitglieder der Einladung zur Weihnachtsfeier im Saal des Ochsenhauser Hofs gefolgt. Für einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen sorgte Gerhard Daiber mit seinem Saxofon. Nach der Vorstellung des Jahresprogramms für 2023 folgte als zentraler Punkt der Tagesordnung die Verabschiedung des langjährigen Leitungsteams der Parkinson-Selbsthilfegruppe Biberach, zu der Karin Krüger, die Vorsitzende des Landesverbands Baden-Württemberg, angereist war. Sie überreichte dem Ehepaar Deichsel Ehrenurkunden des Bundesverbands mit besonderem Dank für die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit zugunsten der Deutschen Parkinson Vereinigung.

Das neue Leitungsteam Walter Dollmann und Josef Ehrmann würdigte in kurzen Ansprachen die Verdienste des Ehepaars Deichsel um die seit 36 Jahren bestehende Biberacher Selbsthilfegruppe. „Mit hohem persönlichem Einsatz und viel Empathie habt ihr die Gruppe in den vergangenen elf Jahren mit Leben gefüllt (…) und der Gruppe gezeigt, dass Akzeptanz für die Krankheit und ihre Symptome auf keinen Fall Resignation bedeuten muss.“ sagte Walter Dollmann. Else Grell wandte sich mit einem selbst verfassten Gedicht an die Deichsels und überreichte dabei kleine symbolische Geschenke. Josef Ehrmann gab dem scheidenden Leitungsteam ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry mit auf den Weg: „Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen.“

Durch das Saxofon von Gerhard Daiber instrumental begleitet sang die Gruppe „Ein schöner Tag – Amazing Grace“. Als Dank der Gruppe wurden anschließend Blumen und Präsente an das Ehepaar Deichsel überreicht.

Es folgten von der Gruppe gesungene, mit Saxofon-Klängen unterlegte Weihnachtslieder sowie Gedichte und Weihnachtsgeschichten.

Mit einem Dank an alle, die mitgearbeitet hatten, beendete Walter Dollmann die Veranstaltung und wünschte frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2023.