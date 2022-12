Weihnachten im Schuhkarton für die Tafel Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Advents- und Weihnachtszeit ist die Zeit im Jahr, um innezuhalten und dankbar zu sein. Mit diesem Grundgedanken entstand im Jahr 2020 beim Team von Sportpferde Kohler aus Rißegg die Idee, die Tafel des DRK Biberach zu unterstützen. Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ war so erfolgreich, dass sie 2021 und auch 2022 wiederholt wurde.

Die Tafel in Biberach gibt immer mittwochs und freitags Lebensmittel an Bedürftige mit Berechtigungsschein weiter. Pro Öffnungstag rechnet das Team der Tafel inzwischen mit bis zu 200 Kundinnen und Kunden. Das ist eine beachtliche Größe, in 2020 waren noch 80 Schuhkartons ausreichend, um alle Kundinnen und Kunden zu bedienen, in 2021 wurden schon 140 Schuhkartons benötigt.

Frischwaren bekommt die DRK Tafel von lokalen Supermärkten und Bäckereien. Doch der Bedarf an Grundnahrungsmitteln und Drogerieartikeln ist groß. Daher wurden insbesondere Nudeln, Reis, Mehl, Zucker, Kaffee, Öl und Drogerieartikel in die Schuhkartons gepackt.

Insgesamt sind 253 liebevoll bestückte und weihnachtlich verpackte Schuhkartons zusammengekommen. Teilweise waren sie sogar mit persönlicher Weihnachtspost versehen. Nicht nur das Team von Sportpferde Kohler und die Einsteller, die ihre Pferde auf der Anlage von Familie Kohler untergestellt haben, füllten Schuhkartons. Auch unzählige Bürgerinnen und Bürger aus Rißegg, Rindenmoos und anderen umliegenden Ortschaften beteiligten sich an der Aktion. „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Spenderinnen und Spender und freuen uns, hier vor Ort bedürftige Menschen zu unterstützen“, dankt Marina Mast, eine der Organisatorinnen der Aktion von Sportpferde Kohler.

Kurz vor Weihnachten wurden die gefüllten Schuhkartons an das Tafelteam übergeben. An den Öffnungstagen vor Weihnachten gab es bei jedem Einkauf einen Schuhkarton geschenkt. „Ich bedanke mich im Namen des Tafelteams für diese herzliche Spendenaktion. Unsere Kundinnen und Kunden haben die Weihnachtsgeschenke voller Freude und Dankbarkeit entgegengenommen“, dankt Alexandra Meyer, Leitung Sozialarbeit beim DRK Biberach.

Kontakt DRK Tafel Biberach: Alexandra Meyer 07351/1570-32, alexandra.meyer@drk-bc.de