Weg vom Image des Problemstadtteils

Die Jubiläumsfeier im Stadtteilhaus beginnt am Samstag, 9. Juni, um 20 Uhr mit dem Kabarettprogramm „Die Made – Best of“ mit Schauspieler Bernd Gnann. Dafür verlost die SZ heute, Mittwoch, zwei mal zwei Freikarten. Wer gewinnen will ruft unter der Nummer 01379/886113 (Legion, 0,50 Euro aus dem Festnetz der DTAG) an und nennt das Lösungswort „Stadtteilhaus“. Die Gewinner werden von der Redaktion benachrichtigt.

Nach dem Kabarett spielt ab 22 Uhr die Band Miri & The Groovy Bones im Veranstaltungsraum M-Pire.

Am 10. Juni geht das Jubiläum mit einem Familiensonntag in und um das Stadtteilhaus weiter. Um 10.30 Uhr gibt es einen ökumenischen Gottesdienst, ab 11.30 Uhr wird Mittagessen serviert. Nachmittags gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit Musik, Tänzen, einem Kindermusical sowie Bastelangeboten, Spielmobil, Hüpfburg, Kutschfahrten und Ponyreiten. Auch die Siegerehrung eines Malwettbewerbs steht an. Das Ponyreiten kostet 50 Cent, die anderen Angebote an diesem Nachmittag sind kostenlos. (gem)