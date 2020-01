Wechsel nach 24 Jahren: Martin Fink wird Vorsitzender

In der Vereinigung der Helfer und Förderer des Technischen Hilfswerks (THW) hat es nach 24 Jahren einen Generationenwechsel gegeben. Der bisherige Vorsitzende Albert Schmid hat sich als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl gestellt. Nachfolger ist Martin Fink.

Der Vorsitzende Albert Schmid begrüßte zur Mitgliederversammlung der Vereinigung der Helfer und Förderer des Technischen Hilfswerks (THW) insbesondere die beiden Bundestagsabgeordneten Martin Gerster (SPD) und Josef Rief (CDU), den leitenden Regierungsdirektor a. D. und Ehrenmitglied Wolfram Blüml, den Ehrenvorsitzenden Gerhard Prestle, als Vertreter der Stadt Biberach Stadtrat Hubert Hagel, der den erkrankten Oberbürgermeister Norbert Zeidler vertrat sowie Harald Schwertle von der THW-Landesvereinigung in Vertretung der Präsidentin der Landesvereinigung Nina Warken.

Spenden für Anschaffungen

In seinem Rechenschaftsbericht ging der Vorsitzende Albert Schmid vor allem auf die im Jahr 2019 getätigten Anschaffungen im Gesamtwert von mehr als 2000 Euro ein. Schmid berichtete zudem von den geplanten Anschaffungen eines Schnellaufbauzeltes sowie von Elektromaterial für die neue Fachgruppe Elektroversorgung des Ortsverbandes im Gesamtwert von etwa 5000 Euro. Zahlreiche Spenden konnten für diese Projekte im Laufe des vergangenen Jahres bereits hierfür gesammelt werden. Albert Schmid dankte in diesem Zusammenhang allen Spendern und Gönnern der THW-Helfervereinigung, ohne die diese Anschaffungen nicht möglich wären. Ein besonderer Dank galt auch den Helfern des THW, die auf ihr Fahrgeld zu Gunsten der Helfervereinigung verzichteten.

In den anstehenden Wahlen des Vorstands stellte sich der Vorsitzende Albert Schmid nach 24 Jahren in diesem Amt, nicht mehr zur Wiederwahl. Sein bisheriger Vertreter Martin Fink wurde von der Versammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ihm folgt nun als neuer stellvertetender Vorsitzender der Zugführer des THW Biberach Mathias Gretzinger nach. Auch der bisherige Schriftführer Philipp Rechtsteiner stand nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung, so dass an seiner Stelle Benjamin Baur nachrückte. Der bisherige Schatzmeister Thomas Walz wurde in seinem Amt bestätigt. Die Gewählten wurden jeweils einstimming gewählt.

In den folgenden Grußworten würdigten die Redner Martin Gerster, Josef Rief, Harald Schwertle und Hubert Hagel die Leistungen von Albert Schmid und das Engagement und die Einsatzbereitschaft des THW Biberach. Harald Schwertle konnte als Vertreter der Landesvereinigung den neuen Vorsitzenden Martin Fink für sein Engagement für die THW-Helfervereinigung mit der Ehrennadel in Bronze auszeichnen. Martin Gerster, der nicht nur als Bundestagsabgeordneter und Mitglied der THW-Helfervereinigung Biberach an der Versammlung teilnahm, sondern auch in seiner Funktion als Vize-Präsident der THW-Bundesvereinigung hatte die Aufgabe, Albert Schmid mit der Ehrennadel in Silber auszuzeichnen und verband dies mit dem Wunsch, dass Schmid dem THW noch lange verbunden bleiben möge.

Nach seinem Ausscheiden als Vorsitzender wurde Albert Schmid von der Versammlung zum weiteren Ehrenvorsitzenden der THW-Helfervereinigung ernannt. Thomas Walz und Martin Fink überreichten ihm die entsprechende Urkunde sowie einen Feuertopf, der eigens für ihn von den THW-Kameraden gefertigt wurde. Des Weiteren konnte Schmid den THW-Helfern Philipp Ramsperger und Benjamin Baur sowie der Regionalstellenleiterin Carmen Egle das THW-Taschenmesser für besondere Verdienste im Ortsverband Biberach überreichen werden.

Bevor der Abend in gemütlicher Runde ausklang, wurden der Bericht sowie der Kassenbericht der THW-Jugend vom Jugendbetreuer Manuel Stocker vorgebracht. Die THW-Jugend wird ebenfalls von der Helfervereinigung unterstützt.