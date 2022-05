Wechsel im Vorstand beim FV Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach 4 Jahren in der Vorstandschaft des FV Biberach zieht es Gerd Booch mit seiner Frau wieder zurück in die USA. Hier wartet eine neue berufliche Herausforderung auf ihn. Daher legte er sein Amt als Finanzvorstand nieder. In den letzten Jahren unterstützte er den Verein maßgeblich bei der Organisation von Veranstaltungen, Beschaffung von Trainingsmaterial und Teamwear. Zudem war er im Bereich Sponsoring und der Organisation der Finanzen aktiv. Als Dank und Erinnerung an die schöne Zeit wurde Gerd Booch von Michael Münch mit einem kleinen Geschenk verabschiedet.

Als neuer Finanzvorstand konnte der Verein den Steuerberater Rüdiger Tauras gewinnen. Dieser wurde vom Hauptausschuss zum 23. April in der Vorstand nachgewählt. Der FV Biberach konnte damit einen nahtlosen Übergang schaffen und freut sich auf künftige Zusammenarbeit.