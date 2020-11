Wechsel an der Spitze der Volkshochschule

Effi Holland ist seit 1. November neue Leiterin der Volkshochschule (Vhs) Biberach. Sie war bereits im Mai vom Gemeinderat gewählt worden (SZ berichtete). Effi Holland tritt die Nachfolge von Werner Szollar an, der von Oberbürgermeister Norbert Zeidler nach über einem Jahrzehnt an der Spitze der Vhs in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Effi Holland schloss 1999 ihr Studium als Diplom-Bibliothekarin ab und arbeitete zunächst als Leiterin der Kinder- und Jugendbuchabteilung in der Stadtbücherei, wo sie dann ab 2006 auch die stellvertretende Leitung übernahm. Parallel dazu absolvierte sie ein weiteres Studium im Bereich Kulturmanagement und wechselte Ende 2012 als Leiterin der Fachbereiche Bewegung, Berufliche Bildung, EDV und Schule an die Vhs. Seit Mitte 2013 war sie Stellvertreterin von Werner Szollar.

Die von ihr bereits mitgeprägte Entwicklung wichtiger Zukunftsthemen (zum Beispiel die Politische Bildung in Grundschulen oder die Beteiligung der Vhs an der Ausschreibung des Kultusministeriums zur Errichtung von Grundbildungszentren) wird sie weiter vorantreiben, desgleichen die Integrationsarbeit in Folge der Übernahme der Integrationsstelle innerhalb der Stadtverwaltung.

Als Projektleiterin für die Digitalisierung in der Erwachsenenbildung kommt ihr derzeit eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Corona-Krise zu: So ist sie unter anderem verantwortlich für die Weiterentwicklung neuer Lernformen, der Vhs-Cloud sowie von Onlinekursen.

Das Qualitätsmanagement entwickelte sie in den vergangenen Jahren erfolgreich weiter, damit die Volkshochschule zukünftig auch die Voraussetzung für zertifizierte Bildungsangebote erfüllen kann.

Eines ihrer Herzensanliegen war und ist die vhs zu öffnen unter dem Motto „die Vhs geht aus sich raus“. Ein Beispiel dafür ist das seit Jahren erfolgreiche Outdoor-Yoga und das Erschließen grüner Plätze im Biberacher Stadtgebiet für neue Kursangebote.

Die Vhs der Zukunft soll agil und nachhaltig sein und allen Menschen von überall aus zugänglich sein. Teilnehmer und Interessierte können die Vhs als sogenannten dritten Ort erleben, das heißt als Ort des Wohlfühlens, des Austausches und des Lernens außerhalb der eigenen Wohnung und des Arbeitsplatzes. Die Vernetzung mit anderen Volkshochschulen und externen Partnern ist und bleibt für die Vhs wichtig.