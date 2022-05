Weber verpasst Podestplatz knapp

Beim zweiten Lauf zur baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) in Ölbronn hat die AMC-Biberach-Fahrerin Linda Weber das Podest äußerst knapp verpasst. Bei Punktegleichheit konnte sie nach AMC-Angaben weniger Nullsektionen vorweisen und wurde somit Vierte. Mirco Buck erreichte den fünften Platz.

Bei sommerlichen Temperaturen waren die BWJ-Trial-Fahrer beim RMSC Ölbronn zu Gast. Zehn vom Schwierigkeitsgrad her gut getroffene Sektionen und drei Runden waren zu absolvieren. Die Sektionen waren gefahrlos zu bewältigen, sie hatten ihre Tücken in der Anordnung der Hindernisse. Mehrfachstufen, Röhren, Reifen, steile Hang-Auf-und Abfahrten waren die klassische Basis der Sektionen. Es gab aber auch zwei Sektionen mit Bach-Durchfahrten, die in der BWJ einzigartig sind.

Nachdem der Wiedereinstieg in die BWJ in Klasse drei recht erfolgreich war, entschied sich Mirco Buck dafür, wieder in der höheren Klasse zwei anzutreten. Er absolvierte die Sektionen zumeist komplett fehlerfrei oder er scheiterte total. „Es fehlt noch ein bisschen an der früheren Routine, aber es wird so langsam wieder“, so Buck. Mit einer sehr guten letzten Runde konnte er sich nach vorn arbeiten und erreichte Platz fünf.

Gut angekommen in der Klasse drei ist Linda Weber. Sie fuhr konzentriert, konnte aber ein paar „Mädchenfüße“ nicht vermeiden. Bis zur dritten Runde auf Platz drei liegend machte sich dann bemerkbar, dass in Klasse drei deutlich mehr Kraft für die Hindernisse und das Versetzen eingebracht werden müssen – und dass es ihr da noch ein bisschen fehlt. Zwei Stürze und zwei Motor-Aus-Fünfer kamen zusätzlich auf das Punktekonto hinzu. Dennoch verfehlte sie das Podest nur knapp bei Punktegleichheit wegen weniger Null-Sektionen als der drittplatzierte Lars Will. „Dass ich so nah am dritten Platz war, hätte ich nie gedacht“, so Weber.