Weber sichert sich Platz drei

Für die Trialer des AMC Biberach hat sich die Fahrt zum Sommertrial des AMC Kerzenheim gelohnt. Linda Weber belegte den dritten Platz, Marco Laure wurde Siebter.

90 Starter hatten sich für das Sommertrial eingeschrieben, der Lauf zählte zur Rheinland-Pfalz-Trial-Meisterschaft. Die AMC-Biberach-Fahrer Linda Weber und Marco Laure hatten sich in der grünen Spur der Klasse vier angemeldet, für Laure war es der erste Lauf in dieser Klasse. Zehn Sektionen mit viel Hang, Wurzeln, Baumstämmen, Steinen und nur wenigen künstlichen Hindernissen in Form von Röhren mussten laut AMC-Mitteilung dreimal gefahren werden. Das Zeitlimit betrug fünf Stunden.

Gewitter mit starkem Regen

In Runde zwei kam ein Gewitter mit starkem Regen, welches die Sektionen zusehends unfahrbar machte. Die Lokalmatadore waren zu dem Zeitpunkt schon fast fertig. Mit dem Regen gingen die Fehlerpunktzahlen schlagartig nach oben. Für die beiden AMC-Fahrer begann die „Regenzeit“ in Abschnitt acht, einer Hangsektion ohne große Hindernisse aber mit engen Kehren und einer steilen Auffahrt über Wurzeln. Weber verfehlte zunächst die ideale Spur, konnte diese dann über einen möglichen Umweg doch noch anfahren, schaffte es aber am Ende nicht, genügend Gripp auf das Hinterrad zu bekommen. Auch Laure scheiterte an dem Hang.

Mehrere flache Steinplatten

Ebenso steil ging es in Sektion zehn nach oben, diesmal über mehrere flache Steinplatten, die durch den Regen sehr rutschig waren. Weber rettete sich dank ihrer jahrelangen Erfahrung mit drei Fehlerpunkten nach oben, Laure stürzte am Anfang. Nach der zweiten Runde legten beide eine Pause ein in der Hoffnung, dass sich das Wetter beruhigen würde. Ein Teil der Sektionen war trotz Regen danach noch ganz gut fahrbar, die meisten Sektionen aber nicht. So endete der Lauf in Kerzenheim mit 46 Punkten und Platz drei für Weber. Laure erreichte mit 75 Punkten Rang sieben.

Beide starten am nächsten Wochenende bei den ersten Läufen der baden-württembergischen Jugendtrialmeisterschaft (BWJ) in Amtzell beziehungsweise beim ersten Lauf des Alpenpokals in Kempten. Am 17. und 18. Juli steht für Weber das DM- Debüt in Lebach (Saarland) an.