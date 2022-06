Weber reiht sich auf Platz acht ein

Linda Weber vom AMC Biberach ist zum Auftakt der deutschen Trialmeisterschaft in der Klasse 1 F auf die Plätze sieben und acht gefahren. Lauf eins und zwei wurden in Frammersbach (Bayern) ausgetragen.

Die DM-Saison begann für die knapp 100 Trialfahrer nach AMC-Angaben bei ziemlich heißen Temperaturen. Die am Berg gelegenen 15 Sektionen waren in zwei Runden und fünf Stunden zu bewältigen. Durch einen versetzten Start der Klassen gab es keine nennenswerten Staus an den Sektionen, zumeist fand sich auch ein Schattenplatz zum Anstehen. Die Sektionen selbst waren relativ lang und ziemlich anspruchsvoll, sodass ein Fehler gut ausgeglichen werden konnte.

In der Klasse 1 F musste die 17-jährige Linda Weber eine weiße und vier blaue Sektionen absolvieren, der Rest waren grüne Sektionen. In den weißen Sektionen scheiterte sie an beiden Tagen, obwohl an Tag zwei nur noch ein kleines bisschen gefehlt hätte, um ins Ziel zu kommen. Da es jedoch ihre erste Veranstaltung mit einer 250 Kubikzentimeter-Maschine war, konnte sie die Kraft des Motors noch nicht ganz einschätzen und kam etwas zu hoch und schnell am letzten Hindernis, einer Doppelstufe am Hang, an. Weitere fünf Strafpunkte kassierte Weber, weil ihr das Sektionsband abriss oder die 90 Sekunden Fahrzeit nicht ausreichten.

Bei mehreren Sektionen schaffte die AMC-Fahrerin schwierige Teile, an denen auch bessere Fahrerinnen scheiterten, leistete sich dann aber einen Fehler beim letzten Hindernis der Sektion. „Es fühlt sich trotzdem nicht wie eine Fünf an, weil ich die größte Schwierigkeit der Sektion ja gemeistert und nicht verweigert habe. Ich bin zufrieden“, lautete ihre Reaktion auf diese Strafpunkte.

Am ersten Tag trennten sie nur zwei Strafpunkte von Platz sechs, am zweiten Tag ließen – auch aufgrund der Hitze – die Kräfte ab der zweiten Runde sichtbar nach. Mit den Plätzen sieben und acht zum DM-Auftakt war Weber laut Mitteilung am Ende jedoch sehr zufrieden. In der Gesamtwertung bedeutete dies Platz acht für sie.

Die DM-Läufe drei und vier finden am 16. und 17. Juli in Amtzell statt. Start ist jeweils um 9 Uhr.