Weber festigt Gesamtrang zwei

Beim siebten und damit vorletzten Lauf der baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) hat Linda Weber vom AMC Biberach in Baden-Baden den vierten Platz in der Klasse vier erreicht. Damit festigte sie Rang zwei in der Gesamtwertung.

Nur 62 Starter nahmen am vorletzten Trial der Saison teil. Bei herbstlich ungemütlichem Wetter waren zehn Sektionen und drei Runden zu absolvieren. 45 Minuten nach dem Start kam nach AMC-Angaben eine massive Regenfront auf und machte die an verschiedenen Hügeln angelegten Sektionen rutschig und schmierig. Die Strafpunktezahl der Fahrer zog nach der ersten Runde dementsprechend bei allen an.

Es gab relativ viele Hangsektionen, die ohne Versetzen gefahren werden konnten, Linda Weber zeigte dabei ihre Stärke. Auch in Kombination mit Hindernissen klappte es in den meisten Sektionen sehr gut. In Runde eins hatte sie so viel Elan, dass sie nach dem dritten Hindernis am Hang das vierte auch noch fuhr, obwohl es nicht mehr nötig gewesen wäre. Zweimal jedoch fehlte Weber in einer anderen Sektion der nötige Schwung, um auch noch das letzte Hindernis am Hang zu bewältigen, einmal hatte sie das Pech eines Motor-Aus-Fünfers. So kam in jeder Runde eine Fünf zu den Punkten hinzu. Sie erreichte letztlich den vierten Platz und tritt nun auf dem zweiten Rang in der Meisterschaft liegend mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz drei beim letzten Lauf in Herbolzheim an.