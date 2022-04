Weber fährt zum EM-Auftakt auf Platz elf

Linda Weber vom AMC Biberach ist zum Auftakt der Trial-Europameisterschaft in Bréal-sous-Montfort (Frankreich) auf Platz elf gefahren. Damit begann die Saison für Weber nach AMC-Angaben vielversprechend.

2020 und 2021 waren die EM-Läufe in Bréal-sous-Montfort coronabedingt noch abgesagt worden. Nun stellte der Veranstalter, der ACL Bréalaise, eine laut Mitteilung perfekte Veranstaltung auf die Beine. Die zehn Natursektionen mit Felsen, einem kleinen Steinbruch, felsigen und grünen Auf-und Abfahrten sowie kniffligen Steinkombinationen musste dreimal absolviert werden.

Linda Weber fuhr die Sektionen sehr gut flüssig, nur selten war ein korrigierendes Versetzen nötig. Die ersten fünf Sektionen bewältigte sie fehlerfrei, in Abschnitt sechs hatte sie dann leichte Schwierigkeiten. Die beiden Hindernisse waren sehr nah zusammen, sodass Weber beim Herunterfahren vom ersten Hindernis mit dem Vorderrad zu weit eintauchte und es nicht sauber genug für das zweite, wesentlich höhere, wieder ansetzen konnte. In dieser Sektion sammelte sie auch aufgrund des Nonstop-Reglements Fehlerpunkte (5-5-3) und konnte sich erst in der letzten Runde über einen kleinen Umweg retten.

In der nächsten Sektion gab es es einen Bachlauf, wodurch die Hindernisse teilweise nass waren. Nach einer Doppelstufe kam hier eine sehr feuchte knifflige Kurve, welche Weber aber nach der ersten Runde immer sehr gut bewältigte. Der Ausgang über die Steinplatte nach oben war dann kein Problem mehr. In Sektion acht kam sie etwas schräger als geplant an das Hindernis und fuhr beinahe ihren Minder um, ließ sich davon aber nicht beirren und absolvierte den Abschnitt fehlerfrei. Die letzten drei Sektionen waren zwar insgesamt mit mehr Hindernisse als die anderen bestückt, stellten aber für Weber kein Problem dar. Als Einzige der fünf deutschen Fahrerinnen fuhr sie diese fehlerfrei. Auch die Sektionen eins bis vier nullte sie in jeder Runde.

Mit insgesamt 23 Nullsektionen und insgesamt 20 Fehlerpunkten erreichte Weber am Ende den elften Platz. Da sie im Gegensatz zu den anderen Teilnehmerinnen nur ein Motorrad mit 125 Kubikzentimeter fuhr, war sie letztlich sehr zufrieden mit ihrer Leistung. „Es hat voll Spaß gemacht, hier zu fahren und ich konnte mich sehr gut auf die Sektionen konzentrieren. Nur mein Motorrad lief nicht immer optimal“, bilanzierte Weber. Die nächsten beiden EM-Läufe finden nun im Sommer auf der Isle of Man und in Schottland statt.