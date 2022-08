Weber fährt auf Platz sieben in Brake

Linda Weber vom AMC Biberach hat als jüngste Teilnehmerin den siebten Platz beim fünften Lauf zur deutschen Trial-Meisterschaft in Brake, einem Ortsteil von Bielefeld, erreicht. Dieser war nach AMC-Angaben begrenzt auf die Klassen eins, 1F und zwei.

In Brake waren die Sektionen entlang einer Rundstrecke rund um den Ort verteilt. Daher war für die Teilnahme ein Führerschein notwendig. Die 17-jährige Linda Weber konnte deshalb nur mit einer 125 Kubikzentimeter-Maschine starten. Die zehn Teilabschnitte waren größtenteils Hangsektionen in verschiedenen Tobeln am Ortsrand. Die Schwierigkeit lag im losen Boden, in der Enge der Kurven sowie in der Kombination von beidem. Nur die Sektionen am Trialgelände und eine extra angelegte Sektion im Ort hatten Steine vorzuweisen.

Linda Weber fuhr die Veranstaltung gemeinsam mit der deutschen Meisterin von 2021, Jule Steinert. Da deren Minder coronabedingt ausfiel, sprang spontan Webers Minder, Stefan Heidel, ein und betreute beide. Die Sektionen kamen der AMC-Fahrerin entgegen. Allerdings fehlte laut Mitteilung oben raus oft ein bisschen Gas – ein Problem, welches Weber bekannt ist, das sie aber nicht in den Griff bekommt. In Sektion sieben gab es eine kleine Mutprobe in Form eines Sprungs über einen Graben in den Hang hinein, was Weber aber in allen drei Runden sehr gut meisterte. In der weißen Sektion ging es in einer sehr engen Abwärtskehre um einen Baum herum und gleich wieder hoch – hier scheiterte sie in allen drei Runden. Auch in der Hallentrial-Sektion scheiterte sie in allen drei Runden am letzten Hindernis.

Am Ende fehlte der AMC-Fahrerin ein Punkt zum sechsten Platz und sie hatte deutlich mehr Nullsektionen vorzuweisen als die Sechstplatzierte. „Es hat Spaß gemacht, gemeinsam mit Jule zu fahren, auch wenn am Schluss die Zeit knapp wurde, weil wir ja immer aufeinander warten mussten“, zeigte sich Weber am Ende zufrieden.